Coahuila: Dinoquesadillas buscan dejar huella en Rincón Colorado en 2027

Las famosas Dinoquesadillas, que actualmente se encuentran en Saltillo y San Antonio de las Alazanas, podrían llegar próximamente a las inmediaciones de la zona paleontológica de Rincón Colorado, en General Cepeda. El proyecto podría registrar avances durante el próximo año, informó su propietario, Abraham Padilla. El empresario señaló que, entre sus dos ubicaciones actuales, reciben hasta 3 mil personas por semana. Las Dinoquesadillas son el producto estrella del negocio, al representar el 70 por ciento de las ventas, con ocho opciones de relleno que pueden presentarse en diversas figuras de dinosaurios.

Padilla explicó que, por ahora, la prioridad es mantener y hacer crecer las sucursales existentes. Sin embargo, desde hace tiempo contempla establecer un punto de venta cerca de Rincón Colorado, especialmente ante la mayor promoción y difusión de esta zona paleontológica, ubicada en el municipio de General Cepeda. “Es un proyecto que desde tiempo venimos manejando, pero no se ha podido realizar, pero esperemos que el próximo año se pueda avanzar con algo, aunque sea un proyecto pequeño, como un piloto”, comentó.

Aunque todavía no se define la ubicación exacta ni la inversión necesaria para concretar la apertura, el propietario indicó que existe la intención de desarrollar el proyecto mediante una pequeña sociedad. Añadió que, por el momento, no pueden precisar los recursos que destinarían ni el lugar donde se instalaría el negocio, pues buscan generar sorpresa y expectativa en torno a esta posible expansión.