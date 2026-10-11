El encanto de México enamora al mundo: seis de sus playas destacan entre las mejores de América

Hay lugares que no solo se visitan, sino que se quedan grabados en la memoria para siempre. Es esa sensación al pisar la arena tibia por la mañana, al sumergirse en aguas tan cristalinas que parecen irreales, o al ver el atardecer pintar el horizonte de tonos dorados. Esa magia cotidiana que se vive a lo largo de las costas mexicanas ha vuelto a conquistar a los viajeros más exigentes del planeta. En la más reciente edición de los prestigiosos Readers’ Choice Awards 2026 de Condé Nast Traveller, una de las plataformas editoriales de viajes más influyentes e importantes del mundo, México volvió a reclamar su lugar como un auténtico paraíso terrenal. En esta ocasión, seis de sus playas fueron coronadas entre las 20 mejores de toda América, al tiempo que sus islas y complejos de hospedaje continuaron cosechando aplausos internacionales.

Al respecto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, resaltó con orgullo el impacto de estas distinciones: “Que seis playas mexicanas formen parte de las 20 mejores de América nos llena de orgullo y confirma el gran atractivo de nuestros destinos de sol y playa. México está de moda y estos reconocimientos nos muestran que nuestros paisajes, nuestra riqueza natural y la experiencia que ofrecemos a quienes nos visitan siguen conquistando a viajeros de todo el mundo”. UN RECORRIDO POR LAS SEIS JOYAS PREMIADAS DE LAS COSTAS MEXICANAS Cada rincón reconocido tiene su propia personalidad, ofreciendo un abanico de sensaciones para toda clase de trotamundos, desde quienes buscan misticismo y sofisticación hasta quienes anhelan una desconexión total rodeados de naturaleza pura. 1. Tulum, Quintana Roo (2° lugar - 96.29 puntos): Rozando la cima del ranking continental, Tulum reafirma su estatus como el epicentro del glamour relajado y el espíritu ecorchic. Aquí, la selva tropical se abraza con el turquesa hipnótico del mar Caribe, todo custodiado por los impresionantes vestigios de la antigua ciudad maya encaramada sobre los acantilados. Caminar por sus playas de arena suave, meditar al amanecer o cenar en sus innovadores restaurantes integrados a la naturaleza siguen siendo experiencias idílicas para la comunidad viajera global.

2. Playa Balandra, Baja California Sur (5° lugar - 94.86 puntos): Ubicada muy cerca de La Paz, Balandra es lo más cercano a una alberca natural esculpida por el viento y las mareas. Sus aguas tranquilas y de escasa profundidad, bordeadas por cerros de tonalidades cobrizas y el emblemático “Hongo de Balandra”, la convierten en un oasis de paz sin igual. Nadar en su ensenada es flotar en un lienzo de tonos azulejos y esmeralda, donde el tiempo parece detenerse por completo. 3. Playa del Carmen, Quintana Roo (11° lugar - 90.50 puntos): El corazón palpitante de la Riviera Maya demuestra por qué sigue siendo un clásico imbatible. “Playa” combina a la perfección la frescura de una brisa marina descalza con una oferta cosmopolita vibrante. A pocos pasos del oleaje suave se despliega la famosa Quinta Avenida, un paseo peatonal repleto de boutique hoteles, gastronomía internacional, artesanías y una vida nocturna que contagia de alegría a visitantes de todas las latitudes.

4. Playa de Akumal, Quintana Roo (13° lugar - 88.28 puntos): Su nombre en lengua maya significa “Lugar de tortugas”, y no podría ser más acertado. Esta bahía protegida y de arrecifes coloridos es célebre mundialmente por ofrecer la oportunidad única de nadar de manera respetuosa junto a majestuosas tortugas marinas en su hábitat natural. Con sus palmeras inclinadas sobre el mar y sus aguas templadas, Akumal es un verdadero santuario para los amantes de la vida marina y el esnórquel. 5. Puerto Vallarta, Jalisco (15° lugar - 85.77 puntos): Con el espíritu tradicional de México por bandera y el abrazo imponente de la Sierra Madre Occidental cayendo hacia el océano Pacífico, Puerto Vallarta hechiza con su encanto colonial y costero. Pasear por su icónico Malecón al atardecer, recorrer la pintoresca Zona Romántica y disfrutar de sus playas flanqueadas por una vegetación exuberante ofrecen ese cálido sabor mexicano que enamora a primera vista.

6. Playa del Amor en Islas Marietas, Nayarit (16° lugar - 84.94 puntos): Pocos rincones en el planeta despiertan tanta fascinación como la misteriosa Playa del Amor (o Playa Escondida). Accesible únicamente nadando a través de un túnel rocoso cuando la marea lo permite, esta playa oculta dentro de un cráter natural a cielo abierto parece sacada de una novela de aventuras. Su exclusividad, ambiente protegido y singularidad geológica la consolidan como una visita obligada en la Riviera Nayarit. HOLBOX: LA ISLA DEL TIEMPO LENTO QUE ENAMORA A NORTEAMÉRICA Las buenas noticias para la geografía insular del país no se detuvieron en la línea de costa. En la categoría de las mejores islas de Norteamérica, Holbox, Quintana Roo, conquistó una destacada tercera posición con un puntaje de 94.29.

Holbox es el antídoto perfecto contra el ajetreo moderno. En esta pintoresca isla de calles de arena donde no existen los automóviles y los carritos de golf son el principal medio de transporte, los días transcurren entre hamacas sumergidas en el mar, murales artísticos en sus fachadas, avistamiento de flamencos y luminosos fenómenos de bioluminiscencia durante las noches. Además del éxito de las playas e islas, la industria de la hospitalidad mexicana brilló con luz propia en la gala de los Readers’ Choice Awards, situando a cinco de sus resorts dentro de la élite hotelera de la región de Las Américas, lo que reafirma que la calidez, la arquitectura y el servicio mexicano juegan en su propia liga.

UN DESTINO QUE SIGUE CAUTIVANDO AL MUNDO Estos reconocimientos otorgados directamente por miles de lectores y entusiastas del turismo en todo el globo no son solo trofeos para las vitrinas, sino un reflejo del esfuerzo de las comunidades locales, artesanos, chefs, guías y trabajadores del sector que día a día hacen de cada estancia un recuerdo inolvidable. “México tiene una oferta turística extraordinaria y diversa, donde cada destino tiene algo único que ofrecer. Estos reconocimientos nos impulsan a seguir fortaleciendo nuestros destinos y nuestra hospitalidad, para que más viajeros quieran conocer México, regresar y descubrir todo lo que nuestro país tiene para compartir”, concluyó la titular de la Secretaría de Turismo.

Ya sea explorando cuevas marinas en el Pacífico, desconectándose en una isla caribeña o contemplando los atardeceres del Golfo de California, México demuestra una vez más por qué sus costas siguen estando en la cima de los sueños de cualquier viajero.

Temas

Turismo viajes playas

Localizaciones

México

Organizaciones

Sectur

