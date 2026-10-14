SAT 2026: ¿Cuánto debes pagarle a un contador por tus impuestos?
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Conoce cuánto puedes pagar por llevar tu contabilidad, presentar declaraciones y recibir asesoría fiscal.
Cumplir con las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede generar dudas, especialmente cuando una persona necesita apoyo para presentar sus declaraciones o mantener sus impuestos al corriente.
Contratar a un contador es una alternativa para organizar la información financiera y atender los trámites fiscales. Sin embargo, el costo del servicio depende de las necesidades de cada contribuyente y no existe una tarifa única para todas las personas físicas.
Como referencia para 2026, los servicios contables mensuales pueden comenzar en 500 pesos y superar los mil pesos, dependiendo de las actividades económicas y el trabajo requerido.
¿CUÁNTO COBRA UN CONTADOR AL MES EN 2026?
El precio de llevar la contabilidad depende, principalmente, del régimen fiscal en el que se encuentre inscrita una persona ante el SAT.
Para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), los honorarios mensuales pueden ubicarse entre 500 y 800 pesos por un servicio básico.
En cambio, las personas físicas con actividades empresariales o profesionales pueden pagar entre 800 y mil 200 pesos al mes por servicios contables básicos.
Estos montos son referencias de mercado, no tarifas oficiales. El costo puede aumentar si el contribuyente emite numerosas facturas, tiene diferentes fuentes de ingresos o requiere conciliaciones bancarias y asesoría especializada.
También es importante revisar si la mensualidad incluye el cálculo de impuestos, la presentación de declaraciones y el seguimiento de notificaciones del SAT.
¿CUÁNTO CUESTA HACER LA DECLARACIÓN ANUAL?
Si únicamente necesitas ayuda para presentar tu declaración anual, puedes contratar el servicio por separado, sin pagar una mensualidad durante todo el año.
Para una persona asalariada o con una sola fuente de ingresos, el trámite puede costar entre 800 y 2 mil 500 pesos, según la complejidad de la información.
En el caso de contribuyentes con actividades empresariales o profesionales, el precio puede oscilar entre 2 mil y 6 mil pesos.
La cantidad final dependerá de los comprobantes fiscales, las deducciones, los ingresos que deban declararse y la necesidad de revisar ejercicios anteriores.
¿CUÁNTO COBRA UN CONTADOR POR UNA ASESORÍA?
Otra opción es contratar una consulta para resolver dudas específicas sobre impuestos, deducciones o el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Como referencia, una asesoría particular puede costar entre 700 y mil pesos por hora, aunque los honorarios varían según la experiencia del especialista y el asunto que deba atender.
Antes de contratar, conviene preguntar si el precio contempla únicamente la orientación o también la revisión de documentos y la realización de trámites.
¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE CONTRATAR UN CONTADOR?
Para evitar gastos inesperados, solicita una cotización por escrito y verifica qué servicios incluye. La declaración anual, los pagos provisionales y la asesoría pueden cobrarse por separado.
También es recomendable comparar varias propuestas con los mismos servicios y confirmar cómo se manejarán tus documentos y datos fiscales.
Finalmente, recuerda que trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la gestión de la e.firma ante el SAT son gratuitos cuando se realizan directamente ante la autoridad. Si contratas a un contador, el pago corresponde a sus honorarios por asesoría o gestión, no a una tarifa oficial del SAT.