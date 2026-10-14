SAT 2026: ¿Cuánto debes pagarle a un contador por tus impuestos?

Cumplir con las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) puede generar dudas, especialmente cuando una persona necesita apoyo para presentar sus declaraciones o mantener sus impuestos al corriente.

Contratar a un contador es una alternativa para organizar la información financiera y atender los trámites fiscales. Sin embargo, el costo del servicio depende de las necesidades de cada contribuyente y no existe una tarifa única para todas las personas físicas.

Como referencia para 2026, los servicios contables mensuales pueden comenzar en 500 pesos y superar los mil pesos, dependiendo de las actividades económicas y el trabajo requerido.

¿CUÁNTO COBRA UN CONTADOR AL MES EN 2026?

El precio de llevar la contabilidad depende, principalmente, del régimen fiscal en el que se encuentre inscrita una persona ante el SAT.

Para quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), los honorarios mensuales pueden ubicarse entre 500 y 800 pesos por un servicio básico.

En cambio, las personas físicas con actividades empresariales o profesionales pueden pagar entre 800 y mil 200 pesos al mes por servicios contables básicos.

Estos montos son referencias de mercado, no tarifas oficiales. El costo puede aumentar si el contribuyente emite numerosas facturas, tiene diferentes fuentes de ingresos o requiere conciliaciones bancarias y asesoría especializada.

También es importante revisar si la mensualidad incluye el cálculo de impuestos, la presentación de declaraciones y el seguimiento de notificaciones del SAT.