Román Cepeda es ahora el priista más votado en toda la historia de Torreón

TORREÓN, COAH.- En el Programa de Resultados Electorales, a las 18.00 horas de este miércoles, Román Alberto Cepeda González llevaba contabilizados más de 170 mil votos a su favor, cifra que lo convierte en el priista más votado de toda la historia de Torreón.

Para alcanzar la reelección como alcalde, dijo que fue un proceso profundamente complejo, porque el país estaba en fuego, Coahuila estaba en fuego y también Torreón, la lucha era contra un partido político y una contienda de carácter nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Se registraron 512 paros laborales en México por el pago de utilidades; 12 movimientos fueron en Coahuila

Reconoce que en esas condiciones fue importante realizar una campaña con mucha responsabilidad, llevar propuestas, mucho trabajo y así se hizo hasta el último día permitido para hacer campaña.

A las personas que no creyeron en su proyecto, pidió que se sumen, uno no puede ir a la reelección si no tiene buenos resultados y en estos dos años cuatro meses se ha podido cambiar el rumbo de Torreón, se han dado pasos adelante, en compañía de la iniciativa privada, de empresarios, de trabajadores.

Torreón respondió y es digno reconocer a toda la ciudadanía, ya que hasta hace unas horas computaba más 170 mil votos a favor, una cifra histórica, es ahora el alcalde más votado en toda la historia del municipio.

VOTO DIFERENCIADO

Localmente pierde Xóchitl Gálvez, pierde Miguel Riquelme, pierde Hugo Dávila y gana Román Cepeda, ¿cómo explica los factores que influyeron en su triunfo?, se le preguntó.