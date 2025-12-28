Rubén Moreira propone garantizar 60 litros diarios de agua por persona como mínimo vital

/ 28 diciembre 2025
    Rubén Moreira propone garantizar 60 litros diarios de agua por persona como mínimo vital
    El acceso al agua deberá ser ininterrumpible y con prioridad para personas y grupos vulnerables, propuso el diputado. FOTO: CORTESÍA

El suministro propuesto no estaría condicionado al pago y sería un derecho humano garantizado por el Estado

El diputado federal y líder de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para establecer en la Constitución que el suministro del mínimo vital de agua necesario para la subsistencia humana sea de 60 litros diarios por persona, sin que esté condicionado al pago de contraprestación alguna.

La propuesta, presentada durante el último periodo de sesiones, plantea que este suministro sea ininterrumpible y se otorgue con prioridad a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como parte del reconocimiento pleno del derecho humano al agua.

La iniciativa contempla una reforma al octavo párrafo del artículo 4º de la Constitución, donde se subraya que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.

Moreira destacó que corresponde al Estado garantizar este derecho fundamental, por lo que la ley deberá establecer las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Asimismo, se prevé la participación coordinada de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía para cumplir con estos objetivos.

El legislador propuso que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Las leyes secundarias deberán incluir mecanismos efectivos para el suministro del mínimo vital, como redes de distribución, hidrantes, pipas, sistemas comunitarios y captación pluvial, además de garantizar una continuidad mínima diaria, el monitoreo de la calidad del agua y esquemas de medición comunitaria.

De igual forma, se establece que las legislaturas estatales cuenten con un plazo no mayor a 365 días naturales para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

“En el PRI estamos convencidos de que constitucionalizar el suministro del mínimo vital consolida el núcleo esencial del derecho humano al agua, alinea a México con estándares internacionales y nacionales, y ofrece una herramienta operativa para cerrar brechas de acceso con enfoque de igualdad y no discriminación”, afirmó Moreira.

Finalmente, el diputado sostuvo que este umbral permitirá brindar certeza jurídica, orientar la planeación e inversión pública y proteger a la población más vulnerable ante intermitencias en el servicio, sequías o fallas en la red. “La reforma propuesta es necesaria, viable y socialmente impostergable”, concluyó.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

