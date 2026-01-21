Rubén Moreira respalda extradición de capos, pero exige que regresen a México a cumplir condenas

El coordinador de los diputados federales del PRI, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, expresó su respaldo a la entrega de narcotraficantes a Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, al considerar que se trata de personas que enfrentaban procesos pendientes ante la justicia de ese país. Sin embargo, subrayó que esta cooperación internacional debe garantizar que, una vez cumplidas sus condenas en el extranjero, los criminales regresen a México para responder por los delitos cometidos en territorio nacional.

Moreira advirtió que muchos de los extraditados son responsables de episodios de violencia extrema y de un profundo daño social en diversas regiones del país, por lo que no debe permitirse que obtengan beneficios legales en Estados Unidos que les permitan eludir la justicia mexicana.

“Son personas que tenían cuentas pendientes con Estados Unidos y que el país debe entregarlos, pero una vez que cumplan sus penas allá, deben regresar. Aquí provocaron mucha violencia y mucho dolor. No puede ocurrir que allá reciban beneficios y luego anden libres, cuando en México dejaron una estela de muerte”, sostuvo el legislador.

Las declaraciones se dan luego de que el gobierno federal confirmó la entrega de 37 integrantes de organizaciones criminales a autoridades estadounidenses, en un operativo coordinado entre dependencias de seguridad y las Fuerzas Armadas. Este traslado masivo forma parte de una serie de extradiciones y entregas iniciadas desde febrero de 2025.

De acuerdo con información oficial, del total de personas enviadas recientemente, 14 eran considerados traficantes independientes, mientras que otros ocupaban posiciones clave dentro de estructuras delictivas transnacionales. Entre ellos se encuentra María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como “La Señora” o “La Chayo”, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se convirtió en la primera mujer incluida en este tipo de envíos masivos.

Desde febrero de 2025 a la fecha, México ha entregado a Estados Unidos a 92 hombres y una mujer, identificados como líderes criminales, operadores de trasiego, jefes de sicarios, lavadores de dinero y responsables de laboratorios clandestinos, bajo el argumento de que su traslado contribuye a reducir la violencia en el país.

Las autoridades detallaron que los extraditados fueron llevados a ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de aeronaves de las Fuerzas Armadas. Entre los perfiles de alto impacto se encuentra Ricardo González Sauceda, “El Ricky”, líder regional del cártel del Noreste con operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, quien fue trasladado a San Antonio, Texas.

También figuran Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, vinculado al cártel de los Beltrán Leyva; Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, operador logístico del cártel del Pacífico y considerado objetivo prioritario del FBI; así como integrantes de los cárteles de Sinaloa, CJNG y Los Zetas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo esquemas de cooperación bilateral, con respeto a la soberanía mexicana.

Para Rubén Moreira, estos operativos deben ir acompañados de un compromiso claro para que los responsables enfrenten la justicia completa. “La cooperación es necesaria, pero no debe significar impunidad. México no puede renunciar a juzgar a quienes tanto daño causaron”, concluyó.