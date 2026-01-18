A casi tres años, continúa la búsqueda de Matías Otoniel Lara Rocha en Coahuila
La última referencia ubica al hombre en Monclova, donde realizaba trabajos temporales antes de perder contacto con su familia
NUEVA ROSITA COH.- Desde el año 2023 se desconoce el paradero de Matías Otoniel Lara Rocha, originario de Nueva Rosita, Coahuila, cuyo caso continúa sin resolverse y mantiene a su familia en constante incertidumbre.
Matías, quien actualmente tiene 30 años, salió de su domicilio ubicado en la colonia San Luisito con destino a la ciudad de Monclova, donde buscaba incorporarse a distintas actividades laborales. En un inicio, logró mantenerse en contacto con sus familiares; sin embargo, con el paso de los días la comunicación se interrumpió por completo, sin que hasta ahora se tenga información confirmada sobre su situación.
De acuerdo con los datos que se han logrado recabar, la última referencia sobre su ubicación lo situaba en Monclova, donde presuntamente realizaba trabajos en una carnicería identificada como Milo, además de desempeñarse de manera temporal en ferias de la región. Desde entonces, no se volvió a saber nada de él.
A casi tres años de su desaparición, sus familiares continúan difundiendo su caso y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita ubicarlo. La búsqueda se ha concentrado principalmente en Monclva, así como en municipios y comunidades cercanas como Frontera, Anáhuac y Presa Juárez, ante la posibilidad de que alguien lo haya visto o tenga información relevante.
El paso del tiempo no ha disminuido la preocupación de sus seres queridos, quienes mantienen activa la solicitud de colaboración y piden que cualquier información sea canalizada de manera inmediata a las autoridades correspondientes.
Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Matías Otoniel Lara Rocha pueden comunicarse al 911 o acudir a las instancias de seguridad para aportar información que ayude a su localización. La familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en el caso.