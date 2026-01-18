A casi tres años, continúa la búsqueda de Matías Otoniel Lara Rocha en Coahuila

NUEVA ROSITA COH.- Desde el año 2023 se desconoce el paradero de Matías Otoniel Lara Rocha, originario de Nueva Rosita, Coahuila, cuyo caso continúa sin resolverse y mantiene a su familia en constante incertidumbre.

Matías, quien actualmente tiene 30 años, salió de su domicilio ubicado en la colonia San Luisito con destino a la ciudad de Monclova, donde buscaba incorporarse a distintas actividades laborales. En un inicio, logró mantenerse en contacto con sus familiares; sin embargo, con el paso de los días la comunicación se interrumpió por completo, sin que hasta ahora se tenga información confirmada sobre su situación.

De acuerdo con los datos que se han logrado recabar, la última referencia sobre su ubicación lo situaba en Monclova, donde presuntamente realizaba trabajos en una carnicería identificada como Milo, además de desempeñarse de manera temporal en ferias de la región. Desde entonces, no se volvió a saber nada de él.