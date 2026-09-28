Alcalde Óscar Ríos solicita licencia temporal a la alcaldía de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.— El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, solicitó licencia para separarse temporalmente de la Presidencia Municipal por motivos de salud, petición que fue planteada ante el Cabildo y que deberá seguir el procedimiento correspondiente para definir los términos de su ausencia y la conducción del Ayuntamiento. Hasta este lunes no se han difundido públicamente detalles sobre la condición médica del Presidente Municipal ni el periodo por el que solicitó separarse del cargo. Se menciona extraoficialmente que el primer regidor Ulises Cárdenas, asumiría temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal. Posteriormente, el Congreso del Estado determinará lo que corresponda respecto al cargo.

La determinación corresponde inicialmente al Ayuntamiento, que deberá formalizar el acuerdo y establecer la operación de la administración municipal durante la ausencia del alcalde. En caso de que la duración o características de la licencia requieran una resolución adicional, el procedimiento deberá continuar conforme a la legislación aplicable. La solicitud ocurre después de un mes en el que Ríos Ramírez mantuvo una agenda pública activa. El 24 de septiembre participó en la estrategia estatal “En Equipo le Entramos”, mediante la cual el Gobierno de Coahuila y los 38 municipios acordaron coordinar inversiones en infraestructura y servicios públicos. Para San Juan de Sabinas se anunciaron proyectos por más de 40 millones de pesos en pavimentación, recarpeteo, agua potable y drenaje. Dos días después todavía se difundían públicamente proyectos gestionados por su administración para atender necesidades de colonias, barrios y ejidos del municipio.

Durante septiembre también encabezó actividades vinculadas con educación, entre ellas el programa “Alcalde en tu Escuela”, mediante el cual se entregaron equipos de climatización, material deportivo y artículos de limpieza a planteles de Nueva Rosita. La separación temporal abre ahora un periodo administrativo en el que la prioridad será garantizar continuidad en los servicios, programas y proyectos municipales mientras el Cabildo concluye el procedimiento y comunica formalmente quién quedará al frente de la Presidencia Municipal.

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