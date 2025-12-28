Aparatosa caída de caballo deja a joven en estado delicado, en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una joven de 26 años permanece internada en estado delicado luego de sufrir una aparatosa caída de un caballo en el ejido Santa María, en hechos registrados el pasado viernes en la zona rural del municipio de San Juan de Sabinas, con atención médica en Nueva Rosita.

De acuerdo con la información recabada, la mujer realizaba un paseo a caballo por las inmediaciones del ejido, en un área cercana al río Sabinas, cuando ocurrió el accidente. Por causas que no fueron precisadas, la joven cayó del equino y terminó entre la maleza, quedando inconsciente tras el impacto.

El hallazgo fue realizado por personas que transitaban por el sector, quienes al percatarse de la situación solicitaron apoyo y dieron aviso a los familiares de la lesionada, lo que permitió la rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Durante la valoración inicial, detectaron que la mujer presentaba múltiples golpes contusos en distintas partes del cuerpo, además de una lesión severa en la cabeza, compatible con un traumatismo craneoencefálico.

Tras ser estabilizada en el lugar, la joven fue trasladada en ambulancia a un hospital de la cabecera municipal, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Posteriormente, debido a su condición, fue internada en un hospital privado de Nueva Rosita, donde permanece bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.

La lesionada fue identificada como Dayana “N”, de 26 años de edad, vecina del mismo ejido. Familiares informaron a las autoridades que la joven había salido sola a montar a caballo cuando ocurrió el accidente y que no hubo testigos directos del momento de la caída.

El caballo fue localizado cerca del área donde se presume sucedieron los hechos; sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre posibles lesiones del animal ni sobre el estado del equipo de monta. Las corporaciones correspondientes tomaron conocimiento del incidente para su registro, sin que se reportaran indicios de un hecho distinto a un accidente.

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron a los hospitales para realizar las diligencias informativas y dar seguimiento al estado de salud de la joven, quien continúa recibiendo atención especializada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles médicos ni actualizaciones sobre su evolución clínica. El caso permanece bajo seguimiento, mientras la joven continúa hospitalizada a consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

(Con información de medios locales)