Aseguran 20 kilos de cristal y detienen a conductor en Sabinas, Coahuila

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    Aseguran 20 kilos de cristal y detienen a conductor en Sabinas, Coahuila
    Unos 20 kilogramos de cristal fueron asegurados por la Policía Estatal durante un operativo en el municipio de Sabinas. CORTESÍA
Elena Vega
por Elena Vega

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Policías estatales localizaron 38 paquetes de cristal en un automóvil durante un patrullaje en Sabinas; el conductor fue detenido

SABINAS, COAH.- Un cargamento de aproximadamente 20 kilogramos de droga conocida como cristal fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en Sabinas, donde también detuvieron al conductor de un automóvil compacto en el que estaba oculta la sustancia.

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El decomiso ocurrió durante un patrullaje de vigilancia en esta localidad. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron 38 paquetes escondidos debajo o en el interior del asiento trasero, con un peso conjunto aproximado de 20 kilogramos.

El conductor, un hombre mayor de edad cuya identidad no fue revelada, quedó detenido tras el hallazgo. Tanto él como la droga asegurada y el automóvil serían puestos a disposición de las autoridades federales, que se encargarán de las diligencias correspondientes.

La intervención forma parte de los operativos de vigilancia desplegados por la Policía Estatal en Coahuila. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la procedencia del narcótico ni sobre el posible destino del cargamento.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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