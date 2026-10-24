Aseguran 20 kilos de cristal y detienen a conductor en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Un cargamento de aproximadamente 20 kilogramos de droga conocida como cristal fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en Sabinas , donde también detuvieron al conductor de un automóvil compacto en el que estaba oculta la sustancia.

El decomiso ocurrió durante un patrullaje de vigilancia en esta localidad. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los agentes inspeccionaron el vehículo y localizaron 38 paquetes escondidos debajo o en el interior del asiento trasero, con un peso conjunto aproximado de 20 kilogramos.

El conductor, un hombre mayor de edad cuya identidad no fue revelada, quedó detenido tras el hallazgo. Tanto él como la droga asegurada y el automóvil serían puestos a disposición de las autoridades federales, que se encargarán de las diligencias correspondientes.

La intervención forma parte de los operativos de vigilancia desplegados por la Policía Estatal en Coahuila. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la procedencia del narcótico ni sobre el posible destino del cargamento.