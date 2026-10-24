En Saltillo, adulto mayor arriesga la vida al cruzar un tren en movimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, adulto mayor arriesga la vida al cruzar un tren en movimiento
    El video captó el momento exacto en que el hombre, con bastón en mano, se abre paso entre los vagones del ferrocarril sobre la avenida Martín Enríquez. REDES SOCIALES

El hombre se impacientó tras esperar más de 30 minutos en la avenida Martín Enríquez; el incidente evidenció los constantes bloqueos ferroviarios en el sector poniente de la ciudad

Un momento de tensión se vivió en el cruce ferroviario de la avenida Martín Enríquez, a la altura de la colonia Río Bravo, en Saltillo. Un adulto mayor, agotado de esperar más de 30 minutos a que la vía se liberara, tomó la temeraria decisión de atravesar la vía trepando entre los furgones de un tren que ya estaba en movimiento.

Videos que circulan en redes sociales documentaron la escena. En las imágenes se observa al hombre, apoyado con un bastón y cargando una mochila, caminar entre los vagones justo cuando el ferrocarril reanudó su avance. Automovilistas y transeúntes que presenciaron el hecho gritaron alarmados, temiendo que ocurriera una tragedia.

Rutas alimentadoras de Aquí Vamos Gratis suman 9 mil 500 pasajes diarios en Saltillo

En medio de la desesperación por alcanzar el otro extremo, al hombre se le resbaló el bastón de las manos. Lejos de detenerse, continuó su marcha a trompicones hasta que, finalmente, se lanzó al otro lado de la vía. Aunque resultó ileso, el riesgo fue máximo: un tropiezo entre los fierros pudo haberle costado la vida.

Lejos de ser un hecho aislado, esta imprudencia es el reflejo del hartazgo de los ciudadanos que a diario padecen los prolongados bloqueos del ferrocarril en el sector poniente. Los cruces de Vito Alessio Robles con Martín Enríquez y Nazario Ortiz Garza son los más afectados.

Las constantes paradas del tren generan caos vial y largas filas de vehículos que quedan atrapados por tiempo indefinido. Una problemática que los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones sin encontrar una solución definitiva, orillando a las personas a tomar este tipo de riesgos extremos para no llegar tarde a sus destinos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo
Trenes

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ausente

Ausente
NosotrAs: Dos visiones que deben converger contra el feminicidio

NosotrAs: Dos visiones que deben converger contra el feminicidio

true

POLITICÓN: Coahuila destaca por sus fortalezas económicas, pero hay un foco rojo por atender
El alcalde Javier Díaz encabezó la presentación de los resultados del INEGI acompañado por elementos de las corporaciones de seguridad.

Saltillo repite como la capital más segura de México, según INEGI
La UAdeC ofrecerá cursos gratuitos de ajedrez y Excel para personas de 14 años en adelante, en el Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa”.

Ofrece UAdeC cursos gratuitos de ajedrez y Excel en Saltillo
El catrín de La Goleta: historias de terror y leyendas de Saltillo

El catrín de La Goleta: historias de terror y leyendas de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
Las Valkirias de Saltillo, encabezadas por Alondra Pérez, buscarán conquistar el campeonato de la LIFFEN 2026 ante Vipers, en la Ciudad de México.

Valkirias de Saltillo va por la revancha ante Vipers en la Final de LIFFEN 2026