En Saltillo, adulto mayor arriesga la vida al cruzar un tren en movimiento

Videos que circulan en redes sociales documentaron la escena. En las imágenes se observa al hombre, apoyado con un bastón y cargando una mochila, caminar entre los vagones justo cuando el ferrocarril reanudó su avance. Automovilistas y transeúntes que presenciaron el hecho gritaron alarmados, temiendo que ocurriera una tragedia.

Un momento de tensión se vivió en el cruce ferroviario de la avenida Martín Enríquez, a la altura de la colonia Río Bravo, en Saltillo . Un adulto mayor, agotado de esperar más de 30 minutos a que la vía se liberara, tomó la temeraria decisión de atravesar la vía trepando entre los furgones de un tren que ya estaba en movimiento.

En medio de la desesperación por alcanzar el otro extremo, al hombre se le resbaló el bastón de las manos. Lejos de detenerse, continuó su marcha a trompicones hasta que, finalmente, se lanzó al otro lado de la vía. Aunque resultó ileso, el riesgo fue máximo: un tropiezo entre los fierros pudo haberle costado la vida.

Lejos de ser un hecho aislado, esta imprudencia es el reflejo del hartazgo de los ciudadanos que a diario padecen los prolongados bloqueos del ferrocarril en el sector poniente. Los cruces de Vito Alessio Robles con Martín Enríquez y Nazario Ortiz Garza son los más afectados.

Las constantes paradas del tren generan caos vial y largas filas de vehículos que quedan atrapados por tiempo indefinido. Una problemática que los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones sin encontrar una solución definitiva, orillando a las personas a tomar este tipo de riesgos extremos para no llegar tarde a sus destinos.