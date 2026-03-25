Aseguran armas largas en rancho tras operativo en Sabinas

El operativo se ejecutó tras una serie de investigaciones iniciadas a partir de detenciones previas relacionadas con el narcomenudeo. De acuerdo con la información oficial, elementos de la Policía Estatal lograron identificar a personas vinculadas con la distribución y consumo de drogas, lo que abrió nuevas líneas de investigación que condujeron al sitio intervenido.

SABINAS, COAH.- Un despliegue derivado de labores de inteligencia llevó a corporaciones estatales hasta un rancho ubicado entre los municipios de Sabinas y Juárez, donde fue localizado armamento de alto poder presuntamente ligado a actividades delictivas en la Región Carbonífera.

Las indagatorias permitieron rastrear una red de conexiones que apuntaba a un predio rural en las afueras de Sabinas, señalado como posible punto de resguardo tanto de armas como de equipo de radiocomunicación. Bajo ese contexto, se solicitó y ejecutó un cateo enfocado directamente en la localización de armamento.

Durante la intervención, las autoridades ingresaron al rancho sin que se reportara la presencia de personas en el lugar. A pesar de ello, el operativo arrojó resultados al localizar y asegurar dos armas largas, así como dos cargadores, los cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El hallazgo encendió las alertas en la zona, debido a que el armamento asegurado podría estar relacionado con actividades ilícitas que operan en la región. Las autoridades señalaron que este tipo de aseguramientos forman parte de acciones dirigidas a reducir riesgos y contener posibles hechos violentos.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar la procedencia del armamento y establecer si existe relación directa con los grupos identificados en las detenciones iniciales. Asimismo, no se descarta que el rancho haya sido utilizado como punto estratégico para almacenar equipo utilizado en operaciones delictivas.

Aunque en esta intervención no hubo detenidos, las autoridades mantienen el seguimiento de las líneas de investigación generadas, enfocadas en ubicar a los responsables y desarticular posibles estructuras vinculadas al narcomenudeo.

(Con información de medios locales)