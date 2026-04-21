Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito
    Restos de artefactos detonados evidencian el impacto de su uso tras celebraciones. OMAR SAUCEDO

La iniciativa plantea restricciones cuando afecte el bienestar de los seres sintientes, así como en zonas habitacionales y cerca de hospitales, escuelas y asilos

El congreso de Coahuila analiza una iniciativa para reformar diversas leyes en Coahuila con el objetivo de regular el uso de pirotecnia sonora en el estado, considerando sus efectos en la salud, el medio ambiente y el bienestar de personas y animales.

El planteamiento incluye modificaciones a la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley Estatal de Salud. Entre los cambios, se propone definir la pirotecnia sonora como artefactos que generan emisiones acústicas de alta intensidad.

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También se plantea prohibir su uso cuando afecte el bienestar en zonas habitacionales y espacios públicos. Además, se consideraría como contaminación auditiva cuando rebase los límites permitidos o impacte la salud de la población.

La iniciativa, impulsada por la diputada Zulmma Guerrero, de UDC, establece restricciones para su detonación en áreas cercanas a hospitales, escuelas, guarderías y asilos. Solo se permitiría en eventos tradicionales, como fiestas parias o patronales, que cuenten con autorización de autoridades municipales.

IMPACTO EN SALUD Y POBLACIÓN

En materia de salud, se busca incorporar medidas de prevención y campañas de concientización sobre los efectos del ruido excesivo. También se contemplan acciones específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que en Coahuila más de 300 mil personas viven con alguna discapacidad. Además, la población adulta mayor supera las 400 mil, sectores que pueden presentar mayor sensibilidad ante estímulos sonoros intensos.

A nivel nacional, autoridades de salud han documentado un incremento en lesiones y afectaciones auditivas durante temporadas festivas.

$!Espectáculos con fuegos artificiales, como El Grito, forman parte de eventos tradicionales autorizados.
Espectáculos con fuegos artificiales, como El Grito, forman parte de eventos tradicionales autorizados. ARCHIVO VANGUARDIA

Agregó que organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que la exposición a altos niveles de ruido puede provocar trastornos del sueño, estrés y afectaciones cardiovasculares. En el caso de la pirotecnia, las detonaciones pueden superar los 140 decibeles, por encima del umbral de dolor auditivo.

ALCANCES DE LA PROPUESTA

La propuesta también busca establecer sanciones administrativas y permitir el uso de pirotecnia únicamente bajo esquemas regulados, con criterios de seguridad y menor impacto.

Asimismo, plantea fortalecer el papel de los municipios en esta materia. Esto incluye la obligación de armonizar sus reglamentos y generar condiciones para la aplicación de las disposiciones.

“Esta iniciativa parte de una premisa clara: las tradiciones pueden mantenerse, pero deben evolucionar cuando afectan a otros. La convivencia social exige equilibrio, respeto y responsabilidad compartida.”, mencionó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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