Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 abril 2026
    Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe
    El impacto ocurrió cuando una de las unidades ferroviarias se encontraba detenida y fue alcanzada por otro tren, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia. CORTESÍA

Autoridades mantienen bajo revisión los sistemas de las unidades ferroviarias para esclarecer las causas del impacto registrado en el ejido Higueras

Un accidente ferroviario registrado la mañana de este martes en el ejido Higueras dejó como saldo dos personas lesionadas, luego de que dos trenes protagonizaran un choque por alcance en esta zona de Ramos Arizpe.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia tras recibirse el reporte de la colisión entre dos unidades ferroviarias, una de las cuales se encontraba detenida al momento del impacto. De acuerdo con los primeros datos, una locomotora identificada con el número 4861 llegó al punto e impactó por la parte trasera al tren que permanecía sin movimiento, lo que provocó la activación de los protocolos de atención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/apoya-ayuntamiento-de-saltillo-a-familias-de-el-jazminal-tras-danos-por-lluvias-KG20153559
$!Los lesionados fueron llevados a la clínica 1 del IMSS, donde recibieron atención médica tras presentar diversas molestias físicas derivadas del accidente.
Los lesionados fueron llevados a la clínica 1 del IMSS, donde recibieron atención médica tras presentar diversas molestias físicas derivadas del accidente. CORTESÍA

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio a los tripulantes que resultaron afectados. Entre los lesionados se encuentra el maquinista Juan Francisco ¨N¨, de 40 años, quien presentó dolor en el tórax, así como molestias en la zona lumbar y cervical. Debido a la naturaleza de sus lesiones, fue clasificado en código amarillo y trasladado a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

El segundo afectado fue identificado como Miguel Edgar ¨N¨, de 39 años, quien reportó dolor en la región lumbar y cervical, además de una lesión en la mano derecha. Su estado fue catalogado como código verde, por lo que también fue llevado al mismo nosocomio para su atención.

$!La zona del percance fue resguardada mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque entre las unidades ferroviarias.
La zona del percance fue resguardada mientras autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque entre las unidades ferroviarias. ULISES MARTÍNEZ

Ambos pacientes fueron estabilizados en el lugar antes de su traslado, mientras que la zona del accidente fue resguardada para permitir las labores de revisión y levantamiento de información por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el choque. Las autoridades indicaron que aún no se revisa la información contenida en los sistemas de las unidades ferroviarias involucradas, lo que será clave para esclarecer cómo ocurrió el impacto.

$!Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe

El accidente generó expectación en el área rural donde ocurrió, sin que se reportaran daños a terceros o afectaciones mayores fuera de los tripulantes involucrados. Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y conocer las condiciones en que operaban ambas unidades al momento del percance.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ah, Chihuahua

Ah, Chihuahua
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?
true

POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena
Plantaron cedros y otras especies nativas, evitando el uso de especies invasoras.

Saltillo: adquieren 17 cedros adultos para recuperar pedrera en Cañón de San Lorenzo
Para algunos usuarios, la nueva ruta representa un ahorro significativo de tiempo.

Saltillo: ‘Me ahorra hasta una hora’; estrenan usuarios ruta alimentadora RS-714
Saraperos inicia serie ante Rieleros en el Estadio Alberto Romo Chávez.

Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez
Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante

Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE
El presidente ha convertido las redes sociales en un campo de batalla clave para su ‘batalla cultural’ contra el peronismo y la izquierda”.

Javier Milei quiere cambiar la mentalidad de los argentinos