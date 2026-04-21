$!Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe

Un accidente ferroviario registrado la mañana de este martes en el ejido Higueras dejó como saldo dos personas lesionadas, luego de que dos trenes protagonizaran un choque por alcance en esta zona de Ramos Arizpe. El incidente movilizó a cuerpos de emergencia tras recibirse el reporte de la colisión entre dos unidades ferroviarias, una de las cuales se encontraba detenida al momento del impacto. De acuerdo con los primeros datos, una locomotora identificada con el número 4861 llegó al punto e impactó por la parte trasera al tren que permanecía sin movimiento, lo que provocó la activación de los protocolos de atención.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar auxilio a los tripulantes que resultaron afectados. Entre los lesionados se encuentra el maquinista Juan Francisco ¨N¨, de 40 años, quien presentó dolor en el tórax, así como molestias en la zona lumbar y cervical. Debido a la naturaleza de sus lesiones, fue clasificado en código amarillo y trasladado a la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica. El segundo afectado fue identificado como Miguel Edgar ¨N¨, de 39 años, quien reportó dolor en la región lumbar y cervical, además de una lesión en la mano derecha. Su estado fue catalogado como código verde, por lo que también fue llevado al mismo nosocomio para su atención.

Ambos pacientes fueron estabilizados en el lugar antes de su traslado, mientras que la zona del accidente fue resguardada para permitir las labores de revisión y levantamiento de información por parte de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el choque. Las autoridades indicaron que aún no se revisa la información contenida en los sistemas de las unidades ferroviarias involucradas, lo que será clave para esclarecer cómo ocurrió el impacto.

El accidente generó expectación en el área rural donde ocurrió, sin que se reportaran daños a terceros o afectaciones mayores fuera de los tripulantes involucrados. Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y conocer las condiciones en que operaban ambas unidades al momento del percance.