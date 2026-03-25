Alerta en Nueva Rosita: corte de luz afectará hogares y negocios

De acuerdo con la información oficial, el servicio será interrumpido desde la 01:00 hasta las 11:00 horas como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La medida, ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad, busca realizar ajustes técnicos en la infraestructura, lo que implicará dejar sin energía a distintos sectores de la ciudad.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un corte programado de energía eléctrica encendió las alertas entre habitantes y comercios de Nueva Rosita, luego de que se confirmara la suspensión del servicio durante la madrugada y parte de la mañana del próximo domingo 29 de marzo. La interrupción, que se extenderá por aproximadamente diez horas, obligará a miles de usuarios a modificar sus rutinas ante el impacto directo en el suministro de agua y actividades básicas.

El alcance de la suspensión no será generalizado, pero sí afectará de manera significativa a colonias periféricas como Minas Siete, Ramos Arizpe, Progreso, La Maseca, Rovirosa, Humberto Moreira y Sarabia. En estas zonas, además de la falta de electricidad, se prevé la interrupción del servicio de agua potable debido a que el suministro depende de sistemas de rebombeo que requieren energía para operar.

Autoridades locales confirmaron que entre 3 mil y 3 mil 500 familias resentirán directamente la medida. La falta de energía también representa un riesgo para la conservación de alimentos y el funcionamiento de aparatos eléctricos, lo que ha generado preocupación entre la población.

En el sector comercial, el escenario no es distinto. Negocios dedicados a la venta de productos perecederos comenzaron a tomar previsiones ante la posibilidad de pérdidas. Propietarios de carnicerías y tiendas de abarrotes han optado por adelantar cortes, ajustar inventarios y reforzar el uso de congeladores para evitar afectaciones durante el periodo sin electricidad.

Ante este panorama, se han emitido recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, almacenar agua suficiente para uso doméstico, desconectar aparatos eléctricos para evitar daños al restablecerse el servicio y preparar alimentos que no requieran refrigeración. También se sugiere el uso de hieleras con hielo para conservar productos sensibles a la temperatura.

El restablecimiento del servicio marcará el inicio inmediato de las labores de rebombeo de agua en las colonias afectadas, aunque no se descarta que la normalización del suministro hidráulico tarde más tiempo en algunas zonas.