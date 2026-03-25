Alerta en Nueva Rosita: corte de luz afectará hogares y negocios
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El domingo 29 de marzo, de 01:00 a 11:00 horas, corte de energía dejará sin luz y agua a colonias periféricas, afectando a miles
NUEVA ROSITA, COAH.- Un corte programado de energía eléctrica encendió las alertas entre habitantes y comercios de Nueva Rosita, luego de que se confirmara la suspensión del servicio durante la madrugada y parte de la mañana del próximo domingo 29 de marzo. La interrupción, que se extenderá por aproximadamente diez horas, obligará a miles de usuarios a modificar sus rutinas ante el impacto directo en el suministro de agua y actividades básicas.
De acuerdo con la información oficial, el servicio será interrumpido desde la 01:00 hasta las 11:00 horas como parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La medida, ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad, busca realizar ajustes técnicos en la infraestructura, lo que implicará dejar sin energía a distintos sectores de la ciudad.
El alcance de la suspensión no será generalizado, pero sí afectará de manera significativa a colonias periféricas como Minas Siete, Ramos Arizpe, Progreso, La Maseca, Rovirosa, Humberto Moreira y Sarabia. En estas zonas, además de la falta de electricidad, se prevé la interrupción del servicio de agua potable debido a que el suministro depende de sistemas de rebombeo que requieren energía para operar.
Autoridades locales confirmaron que entre 3 mil y 3 mil 500 familias resentirán directamente la medida. La falta de energía también representa un riesgo para la conservación de alimentos y el funcionamiento de aparatos eléctricos, lo que ha generado preocupación entre la población.
En el sector comercial, el escenario no es distinto. Negocios dedicados a la venta de productos perecederos comenzaron a tomar previsiones ante la posibilidad de pérdidas. Propietarios de carnicerías y tiendas de abarrotes han optado por adelantar cortes, ajustar inventarios y reforzar el uso de congeladores para evitar afectaciones durante el periodo sin electricidad.
Ante este panorama, se han emitido recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, almacenar agua suficiente para uso doméstico, desconectar aparatos eléctricos para evitar daños al restablecerse el servicio y preparar alimentos que no requieran refrigeración. También se sugiere el uso de hieleras con hielo para conservar productos sensibles a la temperatura.
El restablecimiento del servicio marcará el inicio inmediato de las labores de rebombeo de agua en las colonias afectadas, aunque no se descarta que la normalización del suministro hidráulico tarde más tiempo en algunas zonas.
La suspensión forma parte de un esquema de mantenimiento que, según lo informado, se llevará a cabo bajo condiciones controladas para reducir riesgos durante las maniobras. Sin embargo, la jornada del domingo se perfila como un periodo de ajuste obligado para miles de habitantes, quienes deberán anticipar sus actividades para evitar complicaciones mayores.
Mientras tanto, la difusión del aviso se ha mantenido activa a través de canales oficiales, con el objetivo de que la población se mantenga informada y pueda enfrentar las horas sin servicio con el menor impacto posible.