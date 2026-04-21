Monclova espera derrama de 20 millones de pesos por torneos y arranque de temporada de béisbol

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Monclova espera derrama de 20 millones de pesos por torneos y arranque de temporada de béisbol
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la llegada de visitantes por eventos deportivos en Monclova. LIDIET MEXICANO

Eventos deportivos, béisbol y actividad gastronómica impulsarán la llegada de visitantes en los próximos días

MONCLOVA, COAH.- Monclova se prepara para una intensa semana de actividad deportiva. Se prevé una derrama económica estimada en 20 millones de pesos.

Durante esta semana y la próxima, se contempla la llegada de alrededor de 3 mil 500 visitantes, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

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El edil detalló que esta proyección se deriva principalmente de la realización de dos torneos escolares. Estos están programados entre jueves, viernes, lunes y martes. Atraerán a participantes y sus familias, quienes pernoctarán en la ciudad y generarán consumo en distintos sectores.

Indicó que cada uno de estos eventos aportará cerca de 10 millones de pesos. Esto se reflejará en ocupación hotelera en días que normalmente registran baja afluencia. También habrá movimiento en restaurantes, transporte y comercio local.

A la par, la ciudad vivirá el arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Acereros de Monclova, equipo de casa, enfrentarán a equipos foráneos, lo que incrementará la llegada de aficionados y visitantes en los próximos días.

El alcalde destacó que, aunque muchos asistentes al béisbol realizan viajes de ida y vuelta, sí generan consumo en la cadena de valor turística. Esto beneficia directamente a negocios locales.

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En este contexto, del 25 de abril al 3 de mayo se llevará a cabo el Coahuila Restaurant Week. Restaurantes ofrecerán menús especiales o combos diarios. Esto permitirá a los visitantes aprovechar promociones y fortalecerá la oferta gastronómica de la región Centro-Desierto.

Las inauguraciones de los torneos están programadas para este jueves a las 18:30 horas en el Auditorio “Hermano Rangel”. El segundo evento deportivo arrancará el martes.

Con ello, se consolida una agenda que combina deporte, turismo y gastronomía para impulsar la economía local.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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