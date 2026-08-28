Canje de armas tuvo una buena participación ciudadana en San Juan de Sabinas, Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una jornada que se extendió durante seis horas, el municipio de San Juan de Sabinas concluyó este viernes el programa de canje de armas “Sí al desarme, sí a la paz”, estrategia realizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para promover la entrega voluntaria de armas y cartuchos.

La actividad inició por la mañana en la explanada de la Presidencia Municipal y concluyó a las 15:00 horas, con la participación de ciudadanos que acudieron para entregar voluntariamente este tipo de artículos a cambio de una compensación económica, conforme al esquema establecido por las autoridades militares.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez acompañó el arranque de la jornada y destacó la coordinación entre el Ayuntamiento y el Ejército Mexicano para impulsar medidas encaminadas a disminuir los riesgos derivados de la presencia de armas de fuego en los hogares.

El programa forma parte de la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, impulsada para fomentar una cultura de prevención y reducir la posibilidad de que armas almacenadas en domicilios terminen involucradas en accidentes, hechos de violencia o delitos.

Durante la jornada, personal militar recibió los artículos entregados por los ciudadanos bajo los procedimientos establecidos para este programa, mientras que las autoridades municipales participaron en las labores de organización y difusión.

El Ayuntamiento destacó que este tipo de acciones representan una oportunidad para involucrar directamente a la población en las estrategias de prevención y seguridad, mediante mecanismos voluntarios que permiten retirar armas de circulación.

Con el cierre de la jornada, San Juan de Sabinas se sumó a las acciones coordinadas entre autoridades civiles y militares para promover el desarme voluntario y fortalecer las condiciones de seguridad en los hogares.

El llamado de las autoridades se mantiene en torno a la prevención: retirar armas de los domicilios puede contribuir a disminuir riesgos y evitar que estos objetos sean utilizados accidentalmente o en situaciones de violencia.