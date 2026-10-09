Capacitan en San Juan de Sabinas a trabajadores y agentes municipales sobre derechos humanos para reducir quejas

La cifra refleja un incremento respecto al balance presentado en julio, cuando la Sexta Visitaduría contabilizaba aproximadamente 60 expedientes relacionados con posibles violaciones a las garantías individuales.

NUEVA ROSITA, COAH.- Los presuntos abusos cometidos por elementos policiacos, las detenciones arbitrarias y los allanamientos de morada continúan entre los principales motivos de inconformidad ciudadana ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), que registra casi 100 quejas en lo que va del año en la Región Carbonífera, principalmente en Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso, Múzquiz y Nueva Rosita.

José Fernando Menchaca Reyna, funcionario de la Sexta Visitaduría, ha identificado los señalamientos contra corporaciones de seguridad entre los asuntos recurrentes que atiende el organismo en esta zona del estado.

Las denuncias comprenden presuntas irregularidades durante intervenciones policiacas, principalmente cuando ciudadanos consideran que fueron privados de su libertad sin justificación legal o que los agentes excedieron sus atribuciones.

Sin embargo, la presentación de una queja no constituye por sí misma una acreditación de responsabilidad. Cada expediente requiere investigación, revisión de evidencias y la intervención de las autoridades señaladas.

Ante esta problemática, la Comisión reforzó sus actividades preventivas mediante jornadas de capacitación dirigidas a servidores públicos.

El pasado 6 de octubre, elementos policiacos y trabajadores municipales de San Juan de Sabinas participaron en una sesión de sensibilización sobre derechos humanos, particularmente en la atención a personas pertenecientes a grupos vulnerables.

Paralelamente, la Sexta Visitaduría anunció la ampliación de módulos itinerantes para orientar a habitantes de Sabinas, Múzquiz, Progreso y San Juan de Sabinas sobre los procedimientos para presentar denuncias.

El panorama regional forma parte de una problemática estatal. José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la CDHEC, informó que durante 2026 se han recibido mil 018 quejas en Coahuila, principalmente relacionadas con corporaciones de seguridad pública, la Fiscalía General del Estado y distintas dependencias gubernamentales.