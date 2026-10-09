Síndico de AHMSA niega acuerdo con CIESA para efectuar pagos laborales

MONCLOVA, COAH.- La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) desmintió la existencia de un acuerdo con Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) para coordinar y agilizar el pago de los derechos laborales de trabajadores y extrabajadores de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA). En un posicionamiento, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez rechazó las afirmaciones difundidas por CIESA el pasado 8 de octubre, en un comunicado firmado por su representante, el ingeniero José Arturo Domínguez Arteaga.

Aclaró que no ha sostenido comunicación, negociación ni coordinación alguna con la empresa para organizar pagos laborales. También negó haber participado en la supuesta revisión de actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, actividades que CIESA mencionó en su publicación. Ante la importancia del tema para miles de trabajadores y sus familias, la Sindicatura pidió a los interesados mantenerse atentos exclusivamente a la información y actuaciones oficiales presentadas ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles. Ahí se tramitan los procedimientos de AHMSA, bajo el expediente 19/2023, y de MINOSA, con el número 77/2022. Cualquier asunto relacionado con ambos procesos debe presentarse formalmente ante la autoridad judicial.

El posicionamiento se da en medio de la incertidumbre que enfrentan los trabajadores y extrabajadores, quienes esperan avances en el proceso y una solución a los adeudos laborales. Aguilera Gómez reconoció las difíciles circunstancias económicas y sociales que atraviesan, pero sostuvo que el procedimiento debe conducirse con apego a la ley, transparencia y certeza jurídica. Reiteró que no existe ningún acuerdo con CIESA sobre la coordinación de pagos laborales y aseguró que continuará informando de manera oportuna y con sustento en las actuaciones oficiales del procedimiento judicial.

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