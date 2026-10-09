Síndico de AHMSA niega acuerdo con CIESA para efectuar pagos laborales

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    Síndico de AHMSA niega acuerdo con CIESA para efectuar pagos laborales
    El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez rechazó las afirmaciones de CIESA sobre un acuerdo para agilizar pagos laborales. ARCHIVO

La Sindicatura aseguró que no ha sostenido comunicación ni coordinación con la empresa; pidió a los trabajadores atender solo la información oficial del concurso mercantil

MONCLOVA, COAH.- La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) desmintió la existencia de un acuerdo con Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) para coordinar y agilizar el pago de los derechos laborales de trabajadores y extrabajadores de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA).

En un posicionamiento, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez rechazó las afirmaciones difundidas por CIESA el pasado 8 de octubre, en un comunicado firmado por su representante, el ingeniero José Arturo Domínguez Arteaga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ciesa-reafirma-interes-por-ahmsa-tras-rechazo-de-prorroga-por-parte-de-juzgado-IH24016934

Aclaró que no ha sostenido comunicación, negociación ni coordinación alguna con la empresa para organizar pagos laborales. También negó haber participado en la supuesta revisión de actas de defunción y otros documentos de trabajadores fallecidos, actividades que CIESA mencionó en su publicación.

Ante la importancia del tema para miles de trabajadores y sus familias, la Sindicatura pidió a los interesados mantenerse atentos exclusivamente a la información y actuaciones oficiales presentadas ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Ahí se tramitan los procedimientos de AHMSA, bajo el expediente 19/2023, y de MINOSA, con el número 77/2022. Cualquier asunto relacionado con ambos procesos debe presentarse formalmente ante la autoridad judicial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/esta-raro-no-manolo-jimenez-cuestiona-solicitud-de-prorroga-de-ciesa-para-comprar-ahmsa-KH24012778

El posicionamiento se da en medio de la incertidumbre que enfrentan los trabajadores y extrabajadores, quienes esperan avances en el proceso y una solución a los adeudos laborales.

Aguilera Gómez reconoció las difíciles circunstancias económicas y sociales que atraviesan, pero sostuvo que el procedimiento debe conducirse con apego a la ley, transparencia y certeza jurídica.

Reiteró que no existe ningún acuerdo con CIESA sobre la coordinación de pagos laborales y aseguró que continuará informando de manera oportuna y con sustento en las actuaciones oficiales del procedimiento judicial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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