Sismo de magnitud 8 sacude Panamá y se siente en Costa Rica

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    Sismo de magnitud 8 sacude Panamá y se siente en Costa Rica
    Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y también se sintió en Costa Rica. VANGAURDIA

El USGS revisó la magnitud inicial de 8.0 a 7.6; el epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba y se sintió en Colombia y Costa Rica

Un fuerte sismo sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, con reportes de magnitud que van de 7.3 a 8.0, según los organismos sismológicos que difundieron información preliminar.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) publicó una actualización con magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 7.6. El movimiento también se sintió en Costa Rica.

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¿DÓNDE FUE EL EPICENTRO DEL SISMO EN PANAMÁ?

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se ubicó en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, Panamá. El organismo publicó una actualización a las 12:56 horas locales del viernes, en la que reportó una magnitud de 8.0 y una profundidad de 33 kilómetros.

Por su parte, el USGS de Estados Unidos registró inicialmente el movimiento con magnitud de 7.6. Los reportes también mencionaron una ubicación cercana a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba.

Las diferencias entre las magnitudes corresponden a reportes de distintos organismos, cuyos cálculos pueden actualizarse conforme se analiza la información sísmica disponible.

SISMO SE SINTIÓ EN COSTA RICA

El movimiento telúrico también fue percibido en Costa Rica, de acuerdo con los primeros reportes disponibles.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se cuenta con datos confirmados sobre personas lesionadas, daños materiales o afectaciones a infraestructura en Panamá o Costa Rica.

Las autoridades y los organismos de monitoreo sísmico pueden actualizar la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro conforme se procesan nuevos datos.

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ORGANISMOS REPORTAN DISTINTAS MAGNITUDES DEL TERREMOTO

Los reportes iniciales incluyeron una magnitud de 7.6 del USGS y otra de 7.3 atribuida al Servicio Geológico Colombiano, antes de que este último difundiera una actualización con magnitud de 8.0.

La información permanece en desarrollo, por lo que las cifras deberán contrastarse con las actualizaciones oficiales de los organismos sismológicos y las autoridades de protección civil.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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