Cateo deja droga asegurada tras denuncia ciudadana en Sabinas

La intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Sarabia, durante la noche del jueves, luego de que autoridades obtuvieran un mandamiento judicial. El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General del Estado, con la participación de diversas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

SABINAS, COAH.- Un operativo nocturno desplegado en la Región Carbonífera derivó en el aseguramiento de presuntos narcóticos tras un cateo realizado en el municipio de Sabinas , como parte de una serie de acciones enfocadas en el combate a delitos contra la salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue resultado de denuncias ciudadanas realizadas tanto a través del sistema de emergencias 911 como por medio de canales de comunicación directa con autoridades, incluyendo grupos de mensajería utilizados para reportes vecinales. Estas alertas permitieron ubicar el punto intervenido, señalado por presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Durante la diligencia, los agentes ingresaron al inmueble con autorización y procedieron a la revisión del lugar. En el interior se localizaron diversas sustancias con características similares a la metanfetamina, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Los indicios quedaron bajo resguardo para su análisis por parte de personal de química forense, que determinará su composición exacta.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Acción y Reacción, la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Especial, así como corporaciones municipales. También se contó con el apoyo de fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De manera paralela, autoridades informaron que este cateo forma parte de una estrategia más amplia en la región, en la que se han ejecutado al menos 43 diligencias similares en distintos puntos, incluyendo un segundo operativo en la colonia Obrera, en la Villa de Palaú.

Las acciones, indicaron, buscan reforzar la presencia institucional en sectores identificados como prioritarios, así como atender reportes ciudadanos relacionados con posibles puntos de venta de droga.

Tras concluir la intervención, no se reportaron personas detenidas en este caso específico, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de quienes habitan o frecuentan el inmueble asegurado.

El material incautado será clave para integrar la carpeta de investigación correspondiente, mientras que las autoridades mantienen operativos activos en la región como parte del seguimiento a denuncias ciudadanas.

(Con información de medios locales)

