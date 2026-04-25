Cateo deja droga asegurada tras denuncia ciudadana en Sabinas

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Sabinas
/ 25 abril 2026
    Cateo deja droga asegurada tras denuncia ciudadana en Sabinas
    El operativo contó con la participación coordinada de fuerzas estatales, municipales y federales, incluyendo la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedena. MARTÍN ROJAS

Las autoridades han realizado al menos 43 cateos en la Región Carbonífera como parte de una estrategia para atender reportes ciudadanos y reforzar la seguridad

SABINAS, COAH.- Un operativo nocturno desplegado en la Región Carbonífera derivó en el aseguramiento de presuntos narcóticos tras un cateo realizado en el municipio de Sabinas, como parte de una serie de acciones enfocadas en el combate a delitos contra la salud.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Sarabia, durante la noche del jueves, luego de que autoridades obtuvieran un mandamiento judicial. El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General del Estado, con la participación de diversas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue resultado de denuncias ciudadanas realizadas tanto a través del sistema de emergencias 911 como por medio de canales de comunicación directa con autoridades, incluyendo grupos de mensajería utilizados para reportes vecinales. Estas alertas permitieron ubicar el punto intervenido, señalado por presuntas actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Durante la diligencia, los agentes ingresaron al inmueble con autorización y procedieron a la revisión del lugar. En el interior se localizaron diversas sustancias con características similares a la metanfetamina, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Los indicios quedaron bajo resguardo para su análisis por parte de personal de química forense, que determinará su composición exacta.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Policía de Acción y Reacción, la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Especial, así como corporaciones municipales. También se contó con el apoyo de fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De manera paralela, autoridades informaron que este cateo forma parte de una estrategia más amplia en la región, en la que se han ejecutado al menos 43 diligencias similares en distintos puntos, incluyendo un segundo operativo en la colonia Obrera, en la Villa de Palaú.

Las acciones, indicaron, buscan reforzar la presencia institucional en sectores identificados como prioritarios, así como atender reportes ciudadanos relacionados con posibles puntos de venta de droga.

Tras concluir la intervención, no se reportaron personas detenidas en este caso específico, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la posible responsabilidad de quienes habitan o frecuentan el inmueble asegurado.

El material incautado será clave para integrar la carpeta de investigación correspondiente, mientras que las autoridades mantienen operativos activos en la región como parte del seguimiento a denuncias ciudadanas.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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