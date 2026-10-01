Cateo en Agujita, Coahuila, deja un detenido y metanfetamina asegurada

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Sabinas
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    Cateo en Agujita, Coahuila, deja un detenido y metanfetamina asegurada
    Un cateo encabezado por la Fiscalía de Coahuila en Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, dejó un hombre de 49 años detenido y metanfetamina asegurada. CORTESÍA

El delegado Diego Garduño Guzmán informó que la diligencia fue encabezada por la Fiscalía General del Estado

SABINAS, COAH.- Un hombre de 49 años fue detenido durante un cateo en la Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde autoridades aseguraron metanfetamina, informó Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía estatal y contó con la participación de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno. El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá determinar su situación jurídica a partir de los elementos reunidos.

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De acuerdo con el balance proporcionado por el delegado, esta diligencia corresponde al cateo número 74 efectuado en la región. El dato forma parte del registro regional de estas intervenciones y no se refiere exclusivamente a acciones realizadas en Agujita o en el municipio de Sabinas.

El resultado comunicado comprende la detención de una persona y el aseguramiento del narcótico. Sin embargo, la información disponible no precisa el peso de la sustancia, el número de envoltorios ni las condiciones en que fue localizada durante la revisión.

Las autoridades señalaron que el cateo forma parte de los operativos coordinados entre las corporaciones de seguridad que tienen presencia en la zona. La Fiscalía estuvo al frente de la actuación, aunque no se desglosaron las tareas realizadas por cada institución participante.

Sobre el seguimiento del caso, únicamente se informó que el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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