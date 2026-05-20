Cateo en Múzquiz deja dos detenidos y decomiso de metanfetamina

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la colonia El Borbollón, donde agentes de distintas corporaciones ejecutaron una orden de cateo como parte de una investigación iniciada tras reportes ciudadanos relacionados con presuntas actividades ilícitas en la zona.

MÚZQUIZ, COAH.- Un operativo desplegado en un sector habitacional de Melchor Múzquiz derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversas dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera.

Según los datos dados a conocer por las autoridades, la diligencia corresponde al cateo número 48 efectuado en la Región Carbonífera. El despliegue operativo fue encabezado por el Grupo de Reacción Especial (GREC), que trabajó de manera coordinada con elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante las acciones también se contó con apoyo de fuerzas federales. Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantuvo vigilancia perimetral en los alrededores del inmueble intervenido, mientras se desarrollaban las labores de inspección y aseguramiento.

Como resultado de la revisión realizada en el domicilio, los agentes localizaron diversas presentaciones de una sustancia con características propias de la metanfetamina. El material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades para ser integrado a las investigaciones correspondientes y sometido a los procedimientos periciales que determinen su composición.

Asimismo, dos personas fueron detenidas durante el cateo y quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para determinar su posible relación con los hechos investigados.

(Con información de medios locales)