Cateo en Nueva Rosita deja tres detenidos y dos menores bajo resguardo

NUEVA ROSITA, COAH.- Un operativo encabezado por corporaciones de las tres órdenes de gobierno culminó con la detención de tres personas y el aseguramiento de dos menores de edad durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Sarabia, en Nueva Rosita.

La movilización policial ocurrió alrededor del mediodía del miércoles, cuando elementos estatales y federales intervinieron una vivienda ubicada entre las calles Nevada, Mineros, Piedras Negras y Colón.

La diligencia fue supervisada por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, quien confirmó la detención de las personas que se encontraban dentro del inmueble. Entre los arrestados se identificó a una mujer de 31 años, un hombre de 35 y otro individuo más, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Durante la intervención participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, Policía del Estado y Guardia Nacional, quienes aseguraron diversos indicios y una cantidad importante de narcóticos, entre ellos metanfetamina, aunque no se precisó el volumen del decomiso. El operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial de cateo y forma parte de una estrategia de investigación activa en la región.

En el domicilio también se localizaron dos menores de edad que fueron puestos bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), conforme a los protocolos de protección establecidos por la ley. Las autoridades informaron que el resguardo es temporal mientras se determina su situación y se garantiza su integridad.

El cateo ejecutado en la colonia Sarabia es el número 48 en lo que va del año en los municipios de la Región Carbonífera, dentro de las acciones emprendidas para combatir delitos relacionados con el crimen organizado y reforzar la seguridad pública.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuarán con las investigaciones para aclarar su nivel de participación y determinar posibles vínculos con otras actividades delictivas.

La Fiscalía indicó que los trabajos comenzarán en coordinación con otras corporaciones para mantener vigilancia y dar seguimiento a las líneas de investigación abiertas.

(Con información de medios locales)