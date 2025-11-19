Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas

Gándara planteó esta postura desde la óptica empresarial y señaló que el contexto económico actual vuelve más sensible cualquier modificación en la organización del trabajo . “Es un momento complicado; hacerlo de tajo afectaría a un mercado ya muy golpeado”, comentó.

Su presidente, Diego Gándara Cavazos, estimó que el ajuste podría elevar los costos de inversión entre 20 y 25 por ciento, aunque subrayó que el tema debe analizarse con mayor detalle.

En medio del debate nacional sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) expuso las preocupaciones del sector patronal respecto al impacto económico de la medida.

Según su lectura, una jornada más corta reduciría el tiempo productivo disponible, lo que —desde su perspectiva— obligaría a cubrir esas horas para mantener la misma capacidad operativa.

“Son horas que se dejarían de producir, que se deben pagar y reemplazar; ahí se genera el incremento de costo”, afirmó.

El dirigente añadió que las pequeñas y medianas empresas serían, a su juicio, las más presionadas, pues una planta con cinco o seis trabajadores podría verse obligada a incrementar su plantilla hasta en 20 o 30 por ciento.

Aun así, reconoció que algunas industrias podrían recurrir a estrategias de eficiencia o automatización, aunque aclaró que no todos los giros tienen margen para implementarlas.

Gándara también mencionó factores externos que inciden en las decisiones del sector, como la crisis global de componentes electrónicos y los acuerdos comerciales aún pendientes.

Aseguró que esta combinación mantiene algunas inversiones en pausa. “Mientras no se firme el tratado, no se sabe cómo van a jugar; hay embarques, pero están muy limitados”, añadió.