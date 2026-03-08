Develan placa en Sabinas, Coahuila, en reconocimiento a esposas de fundadores

SABINAS, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, encabezó la develación de una placa conmemorativa en honor a las esposas de los fundadores del municipio originarios de Santo Domingo, como reconocimiento a su contribución histórica en la formación y desarrollo de esta comunidad.

La ceremonia se realizó en el Obelisco a los Fundadores, donde se congregaron autoridades municipales, invitados especiales, descendientes de las familias fundadoras y ciudadanía en general, con el propósito de rendir homenaje a las mujeres que acompañaron a los primeros pobladores en el proceso de establecimiento y consolidación de Sabinas.

Durante el acto, el historiador Ramiro Flores presentó una reseña histórica en la que destacó la llegada de los primeros pobladores y el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la consolidación de la vida familiar, así como en la transmisión de tradiciones y valores que hoy forman parte de la identidad sabinense.

Por su parte, la regidora María del Pilar Arizpe García, descendiente de los primeros habitantes, compartió un mensaje de reconocimiento al legado de estas mujeres, subrayando la importancia de preservar la memoria histórica de quienes contribuyeron al origen y desarrollo del municipio.