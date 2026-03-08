Develan placa en Sabinas, Coahuila, en reconocimiento a esposas de fundadores
Alcalde José Feliciano Díaz Iribarren encabeza develación de placa conmemorativa
SABINAS, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, encabezó la develación de una placa conmemorativa en honor a las esposas de los fundadores del municipio originarios de Santo Domingo, como reconocimiento a su contribución histórica en la formación y desarrollo de esta comunidad.
La ceremonia se realizó en el Obelisco a los Fundadores, donde se congregaron autoridades municipales, invitados especiales, descendientes de las familias fundadoras y ciudadanía en general, con el propósito de rendir homenaje a las mujeres que acompañaron a los primeros pobladores en el proceso de establecimiento y consolidación de Sabinas.
Durante el acto, el historiador Ramiro Flores presentó una reseña histórica en la que destacó la llegada de los primeros pobladores y el papel fundamental que desempeñaron las mujeres en la consolidación de la vida familiar, así como en la transmisión de tradiciones y valores que hoy forman parte de la identidad sabinense.
Por su parte, la regidora María del Pilar Arizpe García, descendiente de los primeros habitantes, compartió un mensaje de reconocimiento al legado de estas mujeres, subrayando la importancia de preservar la memoria histórica de quienes contribuyeron al origen y desarrollo del municipio.
En su intervención, el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren destacó la fortaleza, el compromiso y la dedicación de las mujeres que formaron parte de la historia fundacional de Sabinas.
“Hoy reconocemos a las esposas de los fundadores de Sabinas, mujeres que con su esfuerzo, fortaleza y amor por esta tierra formaron parte del origen y crecimiento de nuestro municipio. Su legado permanece vivo en la historia y en el corazón de nuestra comunidad”, expresó.
En el evento también se contó con la presencia de la exalcaldesa Carolina Morales de Zapata, quien se distinguió por ser la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de Sabinas, así como integrantes del Cabildo.
Con este acto conmemorativo, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de reconocer la relevancia del papel de las mujeres en la historia local y de preservar la memoria de quienes contribuyeron a la construcción y desarrollo de la comunidad.