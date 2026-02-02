Cateo simultáneo deja dos mujeres detenidas y droga asegurada en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.— Durante la madrugada de ayer domingo se desplegó un operativo de cateo simultáneo en dos domicilios ubicados en la colonia La Piedra, en el municipio de Múzquiz, como parte de acciones de seguridad coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. La movilización se realizó de manera conjunta y derivó en el aseguramiento de presuntos narcóticos, así como en la detención de dos personas del sexo femenino.

De acuerdo con la información disponible, las diligencias se llevaron a cabo de forma simultánea en ambos inmuebles, lo que generó un despliegue operativo en el sector. En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en el resguardo perimetral y en el desarrollo del cateo autorizado por la autoridad judicial correspondiente.

Como resultado de las inspecciones realizadas en los domicilios señalados, se localizaron y aseguraron sustancias con características propias de la metanfetamina. El material fue puesto bajo resguardo para su análisis y para integrarlo a la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

Durante el operativo, dos mujeres fueron detenidas en los inmuebles cateados. Ambas fueron señaladas como probables responsables en relación con los narcóticos asegurados. Tras su detención, quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal conforme al avance de las investigaciones.

El cateo simultáneo formó parte de las acciones implementadas en la región para atender reportes y labores de seguimiento relacionadas con posibles actividades delictivas. Las autoridades no informaron sobre el aseguramiento de armas ni sobre la cantidad exacta de la sustancia localizada, limitándose a confirmar que se trataba de narcóticos con características similares a la metanfetamina.

Una vez concluidas las diligencias en los domicilios, los inmuebles quedaron bajo resguardo mientras se continúan las investigaciones correspondientes. El operativo se desarrolló durante la madrugada sin que se reportaran incidentes adicionales en la zona.

