Cateo simultáneo deja dos mujeres detenidas y droga asegurada en Múzquiz

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 2 febrero 2026
    Cateo simultáneo deja dos mujeres detenidas y droga asegurada en Múzquiz
    Elementos federales y estatales desplegaron un cateo simultáneo en dos domicilios de la colonia La Piedra, en Múzquiz. FOTO: REDES SOCIALES

Las autoridades aseguraron diversas dosis de narcóticos con características propias de la metanfetamina

MÚZQUIZ, COAH.— Durante la madrugada de ayer domingo se desplegó un operativo de cateo simultáneo en dos domicilios ubicados en la colonia La Piedra, en el municipio de Múzquiz, como parte de acciones de seguridad coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. La movilización se realizó de manera conjunta y derivó en el aseguramiento de presuntos narcóticos, así como en la detención de dos personas del sexo femenino.

De acuerdo con la información disponible, las diligencias se llevaron a cabo de forma simultánea en ambos inmuebles, lo que generó un despliegue operativo en el sector. En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en el resguardo perimetral y en el desarrollo del cateo autorizado por la autoridad judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se quita la vida en Piedras Negras; tercer caso del año

Como resultado de las inspecciones realizadas en los domicilios señalados, se localizaron y aseguraron sustancias con características propias de la metanfetamina. El material fue puesto bajo resguardo para su análisis y para integrarlo a la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

Durante el operativo, dos mujeres fueron detenidas en los inmuebles cateados. Ambas fueron señaladas como probables responsables en relación con los narcóticos asegurados. Tras su detención, quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación legal conforme al avance de las investigaciones.

El cateo simultáneo formó parte de las acciones implementadas en la región para atender reportes y labores de seguimiento relacionadas con posibles actividades delictivas. Las autoridades no informaron sobre el aseguramiento de armas ni sobre la cantidad exacta de la sustancia localizada, limitándose a confirmar que se trataba de narcóticos con características similares a la metanfetamina.

Una vez concluidas las diligencias en los domicilios, los inmuebles quedaron bajo resguardo mientras se continúan las investigaciones correspondientes. El operativo se desarrolló durante la madrugada sin que se reportaran incidentes adicionales en la zona.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores