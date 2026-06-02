Cateos en Agujita dejan tres detenidos y droga asegurada

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Fiscalía General del Estado en distintos inmuebles ubicados en la colonia Nueva Villa, donde agentes ministeriales llevaron a cabo diligencias autorizadas dentro de carpetas de investigación previamente integradas.

SABINAS, COAH.- Dos órdenes de cateo ejecutadas durante el fin de semana en la villa de Agujita derivaron en la detención de tres personas y el aseguramiento de diversas dosis de droga, como parte de investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcomenudeo en la Región Carbonífera.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades regionales, uno de los operativos concluyó con el aseguramiento de dos hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente. Los detenidos son investigados por el presunto delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Durante las revisiones efectuadas en los domicilios intervenidos, los agentes localizaron diversas cantidades de sustancias ilícitas. Entre los narcóticos asegurados se encuentran dosis de mariguana y metanfetaminas, las cuales fueron embaladas y aseguradas como indicios dentro de las investigaciones en curso.

Las sustancias decomisadas quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales, mientras especialistas realizan los análisis y diligencias periciales necesarias para establecer el peso exacto de cada una de las dosis localizadas durante los cateos.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que los resultados obtenidos forman parte de una serie de investigaciones enfocadas en detectar y desarticular puntos vinculados con la distribución de drogas en la Región Carbonífera. Los cateos fueron ejecutados tras labores de inteligencia y seguimiento de denuncias relacionadas con posibles actividades ilícitas.

En una de las intervenciones se aseguró mariguana junto con personas presuntamente relacionadas con la distribución de estupefacientes. De manera paralela, en otro inmueble inspeccionado por las autoridades fueron encontradas y decomisadas diversas dosis de metanfetaminas, mismas que quedaron integradas a las carpetas de investigación correspondientes.

Las personas detenidas permanecen a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica conforme avancen las etapas del procedimiento legal.

(Con información de medios locales)