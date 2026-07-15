Coahuila: Alcalde de Sabinas acuerda mejoras urbanas, atención médica gratuita y acciones de seguridad con vecinos

SABINAS, COAH.- El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acompañado por su esposa Victoria Rodríguez, sostuvo un encuentro con habitantes de la colonia Jorge B. Cuéllar, donde anunció una serie de acciones enfocadas en mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la seguridad y acercar servicios de salud gratuitos a las familias del sector. Durante la reunión, el edil informó que el espacio público de la colonia será rehabilitado de manera integral. El proyecto contempla la instalación de pasto sintético de última generación, la renovación del área de juegos infantiles, la colocación de nuevas bancas y una campaña de forestación para mejorar el entorno.

Como parte de estas acciones, durante la jornada se entregaron árboles y botes para basura a los vecinos. Además, el regidor Guillermo Maldonado participó en la convivencia con la entrega de balones deportivos para los niños de la colonia. En materia de salud, Díaz Iribarren anunció un acuerdo con la Clínica Médica de Medicina Preventiva Integral (CMPI), mediante el cual los habitantes de Sabinas podrán acceder a consultas gratuitas en medicina general, odontología, psicología y nutrición, con el propósito de acercar estos servicios a los sectores con mayores necesidades. En el encuentro también se abordó el tema de la seguridad. Como parte de los acuerdos, se formalizó la creación de grupos de atención inmediata a través de WhatsApp, con el objetivo de mantener comunicación directa entre los vecinos y las corporaciones de auxilio para atender reportes de manera más ágil.

Para coordinar estas estrategias participaron la directora de Vialidad y Tránsito, Judith Olivares, y el encargado de Seguridad Pública, Alberto Rodríguez, quienes atendieron las solicitudes y reportes planteados por los habitantes de la colonia. El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de cercanía con la ciudadanía, mediante la cual se busca fortalecer el tejido social, mejorar los espacios públicos y brindar servicios que contribuyan al bienestar de las familias sabinenses.