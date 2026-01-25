Coahuila: hombre resulta gravemente herido por arma de fuego en Barroterán

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación tras el ingreso de un hombre con una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, ocurrido la tarde del viernes en la región Carbonífera de Coahuila.

El lesionado fue identificado como Jorge Alberto “N”, de entre 41 y 42 años de edad, quien inicialmente fue ingresado al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Minas de Barroterán. Debido a la gravedad de la lesión que presentaba en el área parietal izquierda de la cabeza, fue trasladado posteriormente al Hospital General de Múzquiz y más tarde al Hospital General “Hugo Martínez Tijerina”, ubicado en la Villa de Palaú.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan droga oculta en camión de pasajeros rumbo a Monclova

Los hechos se registraron aproximadamente a las 17:00 horas en el ejido Barroterán, específicamente en el tramo carretero que conecta Minas de Barroterán con El Sauz, a la altura de la entrada a la Mina 7 de Minosa. El reporte inicial a las autoridades señalaba que una persona se encontraba inconsciente dentro de un domicilio ubicado a un costado de un taller mecánico, por lo que se solicitó el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Mando Coordinado con destacamento en Barroterán tomaron conocimiento del caso, mientras que personal del cuerpo de Bomberos y del grupo Delfines brindaron los primeros auxilios y realizaron el traslado del lesionado a un hospital. De acuerdo con los reportes, el hombre fue localizado inicialmente inconsciente; sin embargo, durante el traslado se encontraba consciente.

De manera extraoficial trascendió que el hecho podría tratarse de un posible intento de suicidio; no obstante, la Fiscalía General del Estado únicamente confirmó el ingreso del lesionado con una herida por arma de fuego, sin establecer hasta el momento si se trató de un acto autoinfligido o de un accidente. En una de las líneas de investigación también se considera que el hombre habría sostenido una discusión con su esposa minutos antes de resultar lesionado.

El estado de salud del afectado fue reportado como de pronóstico reservado, debido a la gravedad de la lesión en la cabeza. Autoridades ministeriales acudieron a los distintos nosocomios para recabar información, entrevistar a personal médico y dar inicio a las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo, así como para determinar si existe o no responsabilidad penal en este hecho ocurrido en el ejido Barroterán.

(Con información de medios locales)