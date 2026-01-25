Detectan droga oculta en camión de pasajeros rumbo a Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 25 enero 2026
    Detectan droga oculta en camión de pasajeros rumbo a Monclova
    Elementos federales realizaron la inspección a la altura del entronque hacia San Buenaventura. FOOT: CUARTOSCURO

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para rendir su declaración y posteriormente quedó en libertad al no acreditarse responsabilidad directa

MONCLOVA, COAH.- Un camión de pasajeros fue asegurado durante un operativo federal nocturno luego de que se localizara droga con características similares a la mariguana oculta como paquetería en el área de equipaje, cuando la unidad circulaba con destino final a la ciudad de Monclova.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del viernes, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia y supervisión sobre una carretera federal. Durante el recorrido, los agentes detectaron un autobús de transporte regional comercial, identificado con el número económico 8484 y perteneciente a la empresa Frontera, el cual circulaba de manera normal.

TE PUEDE INTERESAR: Muere menor tras aparatosa volcadura en Monclova; dos más lesionados

Al encontrarse en un punto estratégico de revisión, a la altura del kilómetro cercano al entronque que conduce al municipio de San Buenaventura, los efectivos federales marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva, conforme a los protocolos establecidos para el transporte de pasajeros y paquetería.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron varios paquetes ocultos dentro del compartimento de equipaje. Al ser inspeccionados, se detectó que contenían una sustancia vegetal verde y seca, con características propias de la mariguana, cuyo peso total superaba el kilogramo permitido por la legislación federal vigente para este tipo de delitos.

Ante el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del camión de pasajeros, lo que impidió que la unidad continuara con su recorrido programado hacia Monclova. El conductor fue asegurado en el lugar y trasladado ante el Ministerio Público Federal para rendir su declaración inicial y deslindar responsabilidades en torno al traslado de la sustancia asegurada.

Tras las diligencias correspondientes, el chofer obtuvo su libertad, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad directa en el transporte de la droga.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

En tanto, el autobús quedó bajo resguardo oficial y fue puesto a disposición de las autoridades federales como parte de la investigación en curso por delitos contra la salud, mientras se realizan las indagatorias para establecer el origen y destino final de la sustancia asegurada, así como la identidad de los responsables.

Finalmente, se reiteró el llamado a las empresas de transporte de pasajeros a reforzar los controles internos y la supervisión de la paquetería que es trasladada en sus unidades, con el objetivo de prevenir que este tipo de vehículos sean utilizados para el traslado de sustancias ilícitas en carreteras federales.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Coalición de Trabajadores de la Educación recordó que han mantenido esta batalla esta batalla legal duante varios lustros.

Magisterio exige a Gobierno de Coahuila corrección en pagos a pensionados de la Sección 38
El Museo del Desierto colocará un stand permanente en el Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA que se instalará en el Parque Fundidora de Monterrey.

Saltillo: Tendrá Museo del Desierto stand en Fan Fest del Mundial de Parque Fundidora
Los despojos registraron un fuerte crecimiento durante 2025, al grado de alcanzar su mayor nivel en la última década.

Coahuila: En 2025, arrecian despojos y tocan su pico más alto en una década
true

El combate a la corrupción está en otro lado

Cómo mueren las democracias

Cómo mueren las democracias

true

Coahuila en 2026: economía y elecciones
El dominio del chino mandarín se posiciona como una ventaja competitiva para profesionistas en Coahuila, particularmente en sectores industriales y de ingeniería con alta demanda de talento especializado.

Chino mandarín abre oportunidades laborales de hasta 80 mil pesos mensuales en Coahuila
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes