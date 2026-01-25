Detectan droga oculta en camión de pasajeros rumbo a Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un camión de pasajeros fue asegurado durante un operativo federal nocturno luego de que se localizara droga con características similares a la mariguana oculta como paquetería en el área de equipaje, cuando la unidad circulaba con destino final a la ciudad de Monclova.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas del viernes, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia y supervisión sobre una carretera federal. Durante el recorrido, los agentes detectaron un autobús de transporte regional comercial, identificado con el número económico 8484 y perteneciente a la empresa Frontera, el cual circulaba de manera normal.

TE PUEDE INTERESAR: Muere menor tras aparatosa volcadura en Monclova; dos más lesionados

Al encontrarse en un punto estratégico de revisión, a la altura del kilómetro cercano al entronque que conduce al municipio de San Buenaventura, los efectivos federales marcaron el alto al conductor para realizar una inspección preventiva, conforme a los protocolos establecidos para el transporte de pasajeros y paquetería.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron varios paquetes ocultos dentro del compartimento de equipaje. Al ser inspeccionados, se detectó que contenían una sustancia vegetal verde y seca, con características propias de la mariguana, cuyo peso total superaba el kilogramo permitido por la legislación federal vigente para este tipo de delitos.

Ante el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento inmediato del camión de pasajeros, lo que impidió que la unidad continuara con su recorrido programado hacia Monclova. El conductor fue asegurado en el lugar y trasladado ante el Ministerio Público Federal para rendir su declaración inicial y deslindar responsabilidades en torno al traslado de la sustancia asegurada.

Tras las diligencias correspondientes, el chofer obtuvo su libertad, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existían elementos suficientes para acreditar su responsabilidad directa en el transporte de la droga.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila suspende clases en tres regiones por llegada de tormenta invernal

En tanto, el autobús quedó bajo resguardo oficial y fue puesto a disposición de las autoridades federales como parte de la investigación en curso por delitos contra la salud, mientras se realizan las indagatorias para establecer el origen y destino final de la sustancia asegurada, así como la identidad de los responsables.

Finalmente, se reiteró el llamado a las empresas de transporte de pasajeros a reforzar los controles internos y la supervisión de la paquetería que es trasladada en sus unidades, con el objetivo de prevenir que este tipo de vehículos sean utilizados para el traslado de sustancias ilícitas en carreteras federales.

(Con información de medios locales)