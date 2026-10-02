Con 10 votos a favor y 3 en contra, aprueban licencia de alcalde Óscar Ríos en San Juan de Sabinas

Mientras concluye el procedimiento legislativo, el Primer Regidor, Ulises Cárdenas Herrera, quedó como encargado provisional de las funciones de la alcaldía, con el objetivo de mantener la operación administrativa y la prestación de servicios municipales.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con 10 votos a favor y tres en contra, el Cabildo de San Juan de Sabinas dio curso este viernes a la solicitud de licencia presentada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez y acordó remitir el expediente al Congreso de Coahuila, instancia que deberá resolver lo conducente respecto a la titularidad de la Presidencia Municipal.

Cárdenas ocupa la primera regiduría del Ayuntamiento para el periodo 2025-2027, cargo al que llegó como integrante de la planilla encabezada por Ríos Ramírez.

La votación, realizada este mediodía de viernes, no fue unánime. Entre quienes se pronunciaron en contra estuvo el regidor Jesús Alonso Z’Cruz de la Garza, médico de profesión, quien cuestionó durante la discusión los motivos de salud argumentados para justificar la separación del presidente municipal.

“Primero que nada, ponerme a sus órdenes como médico. Le voy a hablar como médico especialista. El hecho de una piedra en el riñón no es causa de ausentarse de manera indefinida, se la quitan hoy y en una semana anda jugando fútbol. Me gustaría que en realidad el pueblo supiera cuál es la causa real de la ausencia. Es lo menos que se merece”, cuestionó el regidor Z’Cruz, del Partido del Trabajo.

De acuerdo a la página Saber Votar, el perfil del regidor indica que fue candidato a Presidente Municipal de San Juan de Sabinas por el PT en 2024. Es Coordinador Municipal del Partido del Trabajo. Fundó la asociación “Dr. Bebo Zcruz”. Fue Coordinador de Ciencia y Tecnología en la Red Global MX, Capítulo Israel. Es médico cirujano y exdirector del Centro de Salud Rural en Progreso, Coahuila. Miembro de la Asociación Médica de la Región Carbonífera en Nueva Rosita y de la Asociación de Cirugía de Israel.

Días antes, Ríos Ramírez había anunciado que solicitaría licencia temporal para atender problemas de salud. Declaraciones difundida por él mismo, señala que se someterá a estudios médicos en Monclova y que sería intervenido quirúrgicamente; otra fuente local precisó que la condición estaría relacionada con problemas renales.

Desde el anuncio inicial se planteó que Cárdenas Herrera asumiría provisionalmente las funciones, mientras el Poder Legislativo determinaba la ruta jurídica definitiva.

El Congreso estatal había informado previamente que todavía esperaba recibir formalmente el acta aprobada por el Ayuntamiento. La presidenta del Congreso, Luz Elena Morales Núñez, explicó que el documento deberá analizarse para conocer los términos de la licencia y definir el procedimiento aplicable.

Con el acuerdo del Cabildo, el proceso entra ahora en su etapa legislativa, mientras Ulises Cárdenas queda al frente de manera provisional y se mantiene abierta la discusión política generada por las circunstancias de la salida de Ríos.