Continúa búsqueda de joven desaparecido en Juárez, Coahuila

JUÁREZ, COAH.- La búsqueda de Óscar Vallesa Hernández, de 26 años, continúa en el municipio de Juárez, luego de que sus familiares reportaran su desaparición y las autoridades emitieran una ficha para solicitar la colaboración de la ciudadanía. El joven fue visto por última vez el 25 de agosto de 2026 en las inmediaciones de la Presa Don Martín. La denuncia formal ante las autoridades fue presentada posteriormente, el 2 de septiembre, por lo que la Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene abiertas las indagatorias para establecer su paradero.

Como parte de las características proporcionadas en la ficha de búsqueda, Óscar mide aproximadamente 1.75 metros, pesa alrededor de 70 kilogramos y es de complexión delgada. Tiene tez blanca, cabello castaño, lacio y corto, además de ojos cafés. Una de sus principales señas particulares es una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la barbilla, del lado derecho, característica que podría facilitar su identificación.

Al momento en que fue visto por última vez, vestía una playera tipo polo de color rojo, pantalón de mezclilla azul rasgado y tenis en tonos blanco y beige. La Fiscalía mantiene vigente la búsqueda y solicitó a cualquier persona que tenga información relacionada con el joven que la proporcione a las autoridades, incluso si se trata de un dato que pudiera parecer menor o que no permita establecer por sí solo su ubicación. Los datos pueden entregarse de manera confidencial a través del número de emergencias 911, mediante WhatsApp al 844 506 2447 o en la Fiscalía de Personas Desaparecidas al 844 438 8070. También se encuentra disponible el correo electrónico fpersonasdesaparecidasfge@coahuila.gob.mx. Mientras continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió con Óscar Vallesa Hernández desde el día de su desaparición, las autoridades mantienen activo el llamado a la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

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