Continúa búsqueda de joven desaparecido en Juárez, Coahuila

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    Continúa búsqueda de joven desaparecido en Juárez, Coahuila
    Óscar Vallesa Hernández, de 26 años, permanece en calidad de desaparecido desde el pasado 25 de agosto. REDES SOCIALES

Óscar Vallesa Hernández, de 26 años, fue visto por última vez el 25 de agosto en las inmediaciones de la Presa Don Martín; la Fiscalía mantiene activa su búsqueda

JUÁREZ, COAH.- La búsqueda de Óscar Vallesa Hernández, de 26 años, continúa en el municipio de Juárez, luego de que sus familiares reportaran su desaparición y las autoridades emitieran una ficha para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

El joven fue visto por última vez el 25 de agosto de 2026 en las inmediaciones de la Presa Don Martín. La denuncia formal ante las autoridades fue presentada posteriormente, el 2 de septiembre, por lo que la Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene abiertas las indagatorias para establecer su paradero.

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Como parte de las características proporcionadas en la ficha de búsqueda, Óscar mide aproximadamente 1.75 metros, pesa alrededor de 70 kilogramos y es de complexión delgada. Tiene tez blanca, cabello castaño, lacio y corto, además de ojos cafés.

Una de sus principales señas particulares es una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la barbilla, del lado derecho, característica que podría facilitar su identificación.

$!Autoridades solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a establecer su paradero.
Autoridades solicitaron a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a establecer su paradero. REDES SOCIALES

Al momento en que fue visto por última vez, vestía una playera tipo polo de color rojo, pantalón de mezclilla azul rasgado y tenis en tonos blanco y beige.

La Fiscalía mantiene vigente la búsqueda y solicitó a cualquier persona que tenga información relacionada con el joven que la proporcione a las autoridades, incluso si se trata de un dato que pudiera parecer menor o que no permita establecer por sí solo su ubicación.

Los datos pueden entregarse de manera confidencial a través del número de emergencias 911, mediante WhatsApp al 844 506 2447 o en la Fiscalía de Personas Desaparecidas al 844 438 8070. También se encuentra disponible el correo electrónico fpersonasdesaparecidasfge@coahuila.gob.mx.

Mientras continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió con Óscar Vallesa Hernández desde el día de su desaparición, las autoridades mantienen activo el llamado a la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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