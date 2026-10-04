Hallan 35 restos óseos en arroyo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cráneo humano y alrededor de 35 piezas óseas fueron localizados en un arroyo de Piedras Negras, lo que dio inicio a una investigación para determinar a quién pertenecen los restos y las circunstancias de su presencia en el lugar. El hallazgo ocurrió cerca de las 20:00 horas del viernes, luego de que personas que transitaban por el Par Vial Alejo González reportaran la presencia de restos humanos en un terreno ubicado entre las avenidas Heroico Colegio Militar y 16 de Septiembre, a espaldas de un establecimiento comercial.

La alerta movilizó a elementos de distintas corporaciones, quienes acudieron al sitio y confirmaron la presencia de restos sobre el cauce del arroyo. Tras verificar la situación, solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes. Durante el procesamiento de la escena, los especialistas encontraron un cráneo con características que, de manera preliminar, corresponderían a una persona del sexo femenino. Además, contabilizaron fragmentos de costillas, segmentos de columna vertebral y otras piezas óseas que se encontraban dispersas sobre el terreno. Los peritos documentaron los indicios y realizaron su recolección bajo los protocolos establecidos para preservar las condiciones necesarias para los análisis posteriores. Una vez concluida la intervención, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Ahora, los estudios forenses serán fundamentales para obtener información sobre las características de la osamenta y avanzar en su identificación. Entre los procedimientos contemplados se encuentran análisis especializados que podrían incluir pruebas de genética para obtener un perfil de ADN.

De manera paralela, las autoridades podrán realizar cruces de información con los registros de personas desaparecidas, así como cotejos genéticos que permitan establecer alguna coincidencia con familiares que buscan a personas cuyo paradero se desconoce. La investigación también deberá determinar cuánto tiempo llevaban los restos en el arroyo y si existen otros indicios que permitan esclarecer cómo llegaron hasta ese punto. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado la identidad de la persona ni ha establecido alguna relación con reportes de desaparición. Los resultados de los estudios periciales serán determinantes para conocer más detalles sobre el caso. (Con información de medios locales)