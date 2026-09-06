Desabasto de agua golpea a Sabinas; buscan nuevas fuentes de suministro

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    Desabasto de agua golpea a Sabinas; buscan nuevas fuentes de suministro
    El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, a través de redes sociales informó al mediodía de este domingo la rehabilitación del Pozo Cardenales. CORTESÍA

La baja disponibilidad en pozos, el calor y la sequía complican el suministro en distintos sectores del municipio

SABINAS, COAH.- La falta de agua potable se ha agudizado en distintos sectores de Sabinas, Coahuila. Los bajos niveles de algunas fuentes de abastecimiento, las altas temperaturas y la sequía han reducido la disponibilidad y provocado problemas de presión y continuidad en el servicio.

El desabasto ya llevó a vecinos de algunas colonias a solicitar directamente apoyo para contar con agua en sus domicilios. El pasado 1 de septiembre, habitantes de Los Manzanos acudieron ante el organismo operador para plantear la situación y pedir el suministro mediante pipas.

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La problemática fue revisada durante una visita del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, quien recorrió los pozos Flores Magón, El Mezquite y Cardenales acompañado por autoridades municipales, personal de Simarc y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

Los recorridos permitieron conocer las condiciones de las principales fuentes que sostienen el suministro. El pozo El Mezquite, por ejemplo, ha presentado dificultades debido a la reducción del agua disponible para mantener su operación.

“Necesitamos resolver de inmediato. Es lo que vamos a hacer. Vamos a proceder para que se rehabiliten algunos pozos que estaban inhabilitados, que se puedan perforar también nuevos pozos para que a mediano plazo puedan ser fuente adicional de abastecimiento, pero sobre todo que la regulación de horarios y la regulación de válvulas nos ayude a resolver el problema de abasto que puedan tener las familias de Sabinas. Este problema lo vamos a resolver de inmediato”, dijo Óscar Pimentel, al finalizar la supervisión en Sabinas.

El escenario también alcanza al río Sabinas, cuyo nivel se encuentra reducido. La situación del afluente tiene relevancia para el sistema porque sus condiciones repercuten en las fuentes que alimentan el abasto de la ciudad.

Simarc mantiene un operativo de distribución mediante pipas para atender los sectores con mayores dificultades. También trabaja en ajustes al sistema de distribución y en la recuperación de infraestructura que permita aprovechar mejor el agua disponible.

Otra obra en marcha es la ampliación de casi cinco kilómetros de la red desde Vista Hermosa hacia Los Montes, La Joya, La Retama, Manzanos y Sabinas 50. El proyecto lleva alrededor de 40% de avance y está destinado a mejorar la presión para más de mil familias.

El Programa Emergente de Agua para Sabinas será presentado el 8 de septiembre, con las acciones previstas para enfrentar la reducción en la disponibilidad del recurso.

Por su parte, el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, a través de redes sociales informó al mediodía de este domingo, que la rehabilitación del Pozo Cardenales. La fuente quedó disponible para Simarc, tanto para abastecer pipas como para permitir que familias que enfrentan falta de agua acudan a llenar recipientes de hasta mil litros.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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