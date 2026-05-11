Detienen a cinco mujeres tras agresión a hombre en Sabinas

El incidente ocurrió en calles del fraccionamiento, donde vecinos alertaron sobre una confrontación en plena vía pública. Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que un hombre había resultado con lesiones tras un enfrentamiento con un grupo de mujeres, lo que generó alarma entre residentes del sector.

SABINAS, COAH.- En Sabinas , Coahuila, una riña registrada en la colonia Los Manzanos dejó como saldo un hombre lesionado y la detención de cinco mujeres, luego de una intervención de elementos de la Policía Municipal tras un reporte ciudadano al sistema de emergencias.

De acuerdo con la información recabada, las involucradas fueron identificadas como Andrea “N”, de 29 años; Melissa “N”, de 25; Wendy “N”, de 23; Monserrat “N”, de 26; y Abigail “N”, de 22 años. Las cinco fueron aseguradas tras ser señaladas como participantes directas en las agresiones registradas en el exterior de un domicilio.

Los primeros reportes indican que el conflicto se originó tras un reclamo personal que derivó en una discusión que escaló rápidamente a golpes y empujones en la vía pública. La situación provocó la movilización de corporaciones preventivas, quienes intervinieron para controlar el altercado y evitar que se extendiera.

Paramédicos también acudieron al lugar para brindar atención al hombre lesionado, quien presentó diversas heridas tras la confrontación. Hasta el momento no se han detallado mayores datos sobre su estado de salud.

Las cinco mujeres fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal y posteriormente trasladadas a las celdas municipales, donde quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de lesiones en riña. La autoridad correspondiente abrió una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)