Detienen a enfermero y camillero consumiendo drogas frente a clínica en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.– La madrugada del domingo, dos trabajadores de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un enfermero y un camillero, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Nueva Rosita al ser sorprendidos inhalando sustancias tóxicas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Dr. Coss, en la colonia Zaragoza, justo en las inmediaciones del hospital IMSS Dr. Félix Oyervides Pinales, donde ambos empleados se encontraban consumiendo cristal en un momento de recreación durante su jornada laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrevive bebé de dos años a ahogamiento en alberca de Acuña

Los detenidos fueron identificados como Juan Roberto ¨N¨, de 33 años, enfermero, y Christian Azael ¨N¨, de 25 años, camillero. Durante la intervención policial, se les aseguraron objetos relacionados con el consumo de drogas.

Ambos fueron trasladados a las celdas preventivas de seguridad pública, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente por posesión y consumo de sustancias ilícitas en la vía pública.

Compañeros de la clínica cuestionaron la forma en que se realizó la detención, pues indicaron que al menos uno de los empleados se encontraba en horario laboral al momento del incidente y salió del hospital para consumir las sustancias.

Las autoridades municipales señalaron que la detención se llevó a cabo tras un reporte ciudadano y la detección directa de los sujetos en la vía pública, enfatizando su compromiso con el cumplimiento de la ley y la seguridad en los espacios públicos.

(Con información de medios locales)