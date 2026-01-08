Detienen a hombre que amenazaba con prender fuego su casa en Villa de Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Un hombre de 39 años puso en riesgo su vida y la de su madre al manipular un tanque de gas con la intención de provocarse un incendio en su domicilio, ubicado en la colonia Dávila, en Villa de Agujita.

El reporte de emergencia se realizó en la madrugada del miércoles, cuando la mujer alertó a las autoridades sobre la conducta de su hijo, Santiago Eduardo. La madre indicó que el hombre se encontraba bajo los efectos de alguna droga y que amenazaba con prender fuego al tanque de gas, lo que podría haber generado una explosión dentro del hogar.

Elementos de seguridad se trasladaron de inmediato al lugar y localizaron al sujeto en el interior de la vivienda, donde lograron detenerlo antes de que ocurriera un accidente. Durante la intervención, se aseguró que el tanque de gas no fuera manipulado nuevamente, evitando así un posible siniestro que habría puesto en peligro la vida de ambos.

Tras ser asegurado, Santiago Eduardo fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes, en las que se determinará su situación legal y responsabilidades por los hechos.

La madre del implicado fue resguardada y permanece fuera de peligro. En declaraciones a las autoridades, expresó su agradecimiento por la intervención oportuna de los policías, quienes evitaron lo que pudo haber sido una tragedia familiar.

La investigación continuará hasta esclarecer completamente las circunstancias del incidente y las posibles sanciones legales que correspondan al detenido.

(Con información de NRT)