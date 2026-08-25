Detienen a joven tras riña campal durante partido de futbol en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- César Alejandro “N”, de 36 años, fue detenido por elementos de seguridad tras ser señalado como presunto participante en una riña registrada durante un encuentro deportivo en el campo La Ensabinada, en Múzquiz, Coahuila. El hombre, quien tendría su domicilio en el Fraccionamiento Los Manzanos, de Sabinas, fue asegurado por autoridades estatales y elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

La movilización ocurrió luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera un reporte sobre una pelea entre asistentes al encuentro disputado entre equipos de Sabinas y Nueva Rosita. De acuerdo con la información disponible, una discusión relacionada con el desarrollo del partido comenzó con agresiones verbales y posteriormente escaló hasta los golpes, por lo que fue necesaria la intervención de las corporaciones de seguridad. Durante la riña resultaron lesionados José “N”, de 17 años, y Alejandro “N”, de 25. El menor fue trasladado al Hospital General de Palaú, mientras que el joven de 25 años recibió atención en el IMSS de Nueva Rosita. Ambos fueron diagnosticados con traumatismos y policontusiones leves, sin que hasta el momento se haya informado de lesiones de mayor gravedad.

Las autoridades continúan recabando entrevistas y dictámenes médicos para establecer con precisión cómo comenzó la confrontación y determinar si hubo más personas involucradas. La detención de César Alejandro “N” corresponde a una investigación en curso, por lo que su presunta participación no constituye una determinación de culpabilidad.

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