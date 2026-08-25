¿Quién es Graciela Domínguez?... la nueva gobernadora interina de Sinaloa

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación revisó y aprobó el perfil de la legisladora federal con licencia. Posteriormente, el nombramiento fue llevado al Pleno del Congreso, donde se tomó la decisión definitiva sobre quién quedaría al frente del Poder Ejecutivo estatal.

La sinaolense Graciela Domínguez Nava asumirá la gubernatura interina de Sinaloa después de que el Congreso estatal avalara su nombramiento, derivado de la nueva licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya .

Domínguez Nava cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la política sinaloense. Ha ocupado cargos partidistas, diputaciones locales y federales, además de formar parte del gabinete estatal durante la administración de Rocha Moya.

¿QUIÉN ES GRACIELA DOMÍNGUEZ NAVA?

Graciela Domínguez nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa. Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y antes de dedicarse de lleno a la política trabajó como docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Sus primeros años de participación pública estuvieron relacionados con distintas causas sociales. Entre ellas se encuentran la defensa de los derechos de pescadores sinaloenses y el acompañamiento a trabajadores y derechohabientes del Infonavit.

También participó en acciones de apoyo para familias desplazadas por la construcción de la presa Picachos, proyecto que provocó el desplazamiento de habitantes de comunidades de Sinaloa y que formó parte de las primeras causas sociales con las que se vinculó.

Su incorporación formal a la política partidista ocurrió en 1999, cuando ingresó al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

DE DIPUTADA LOCAL A LA POLÍTICA FEDERAL

Con el PRD, Domínguez Nava ocupó diferentes responsabilidades partidistas y posteriormente llegó al Congreso de Sinaloa como diputada local durante la LIX Legislatura, de 2007 a 2010.

Durante ese periodo coordinó a su grupo parlamentario. Años después dejó las filas del PRD y se incorporó a Morena en 2013, partido con el que volvió a ocupar una curul en el Congreso estatal.

Entre 2018 y 2021 fue diputada local y presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo). También encabezó la bancada mayoritaria, posición desde la que tuvo un papel relevante en la política legislativa de Sinaloa.

Su trayectoria dio un nuevo giro en noviembre de 2021, cuando Rubén Rocha Moya inició su administración y la designó como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (SEPyC).

Permaneció en el cargo hasta febrero de 2024, cuando dejó el gabinete estatal para buscar una posición en el Congreso de la Unión.

SU LLEGADA A SAN LÁZARO

En las elecciones federales de 2024, Graciela Domínguez compitió por una diputación federal en el Distrito 1 de Sinaloa. De acuerdo con los datos señalados en su trayectoria política, obtuvo más de 70 por ciento de los votos.

Desde septiembre de ese año formó parte de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, donde continuó su carrera dentro de Morena.

Para asumir la gubernatura interina, Domínguez solicitó licencia como diputada federal. Su designación representa el regreso de la política sinaloense al ámbito estatal después de casi dos años en San Lázaro.

ROCHA MOYA SOLICITA NUEVA LICENCIA

El nombramiento de Domínguez Nava ocurre después de que Rubén Rocha Moya solicitara una nueva licencia para separarse temporalmente de sus funciones como gobernador.

La situación se produce en medio de un escenario político complejo para Sinaloa. El mandatario estatal ha sido mencionado, junto con otros políticos y exfuncionarios, en señalamientos relacionados con presuntas actividades criminales y posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, atribuidos al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Estos señalamientos forman parte de un escenario político que ha generado cuestionamientos a la administración estatal. La oposición también ha criticado la designación de Domínguez debido a su cercanía política con Rocha Moya.

Con la aprobación del Congreso, la nueva gobernadora interina tendrá la responsabilidad de conducir temporalmente la administración estatal y cumplir con los lineamientos establecidos por el Poder Legislativo de Sinaloa.

QUÉ SIGUE PARA GRACIELA DOMÍNGUEZ

La llegada de Domínguez Nava al Poder Ejecutivo estatal marca una nueva etapa en su trayectoria política. De haber encabezado la Secretaría de Educación, pasar por el Congreso local y posteriormente llegar a la Cámara de Diputados, ahora asumirá la conducción temporal del gobierno de Sinaloa.

Su periodo como gobernadora interina estará marcado por el contexto político que atraviesa la entidad y por la necesidad de mantener la operación de la administración estatal mientras permanece vigente la licencia de Rocha Moya.

La decisión del Congreso estatal convierte a Domínguez Nava en una de las figuras centrales de la política sinaloense durante este periodo.