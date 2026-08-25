Muere policía estatal tras enfrentamiento en Candela; Gobernador externa sus condolencias

MONCLOVA, COAH.- El elemento de la Policía Estatal que resultó gravemente herido esta madrugada por arma de fuego durante el enfrentamiento registrado en los límites de Coahuila y Nuevo León, perdió la vida esta mañana tras no resistir las lesiones por impacto de bala. El agente, identificado como Mauro Flores, participaba en un recorrido de vigilancia en el municipio de Candela cuando civiles armados abrieron fuego contra los elementos de seguridad. Tras la agresión se registró un intercambio de disparos, en el que uno de los civiles armados fue abatido y el policía estatal resultó lesionado por impactos de arma de fuego

Tras la agresión se desplegó un operativo en la zona con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los límites con Nuevo León. Esta mañana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la policía estatal y reconoció el trabajo de los elementos que participaron en el operativo. A través de sus declaraciones, el mandatario también felicitó a los cuerpos de seguridad por hacer frente a los civiles armados y defensor a Coahuila, destacando la actuación de las corporaciones encargadas de la seguridad en la entidad. "Mis condolencias para los familiares de nuestro elemento que perdió la vida en este enfrentamiento defendiendo a nuestro estado, defendiendo a nuestra gente. Y es gracias a ellos, a nuestros elementos, a nuestras corporaciones, a la inversión que se hace en todos los sentidos, a que hay voluntad y hay coordinación, hoy vivimos en el estado más seguro de México.

"Vamos a estar muy al pendiente. Estamos en contacto con el Fiscal del Estado, con el Secretario de Seguridad Pública, con el personal operativo, con el Ejército Mexicano, con la Marina, que ya están todos ahí en el lugar", declaró el Gobernador esta mañana, después de un evento público en Piedras Negras, Coahuila. El despliegue de vigilancia permanece reforzado en la región, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes por el enfrentamiento, la muerte del armado civil y el fallecimiento del elemento de la Policía Estatal.

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