Muere policía estatal tras enfrentamiento en Candela; Gobernador externa sus condolencias

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Muere policía estatal tras enfrentamiento en Candela; Gobernador externa sus condolencias
    Elementos de seguridad mantienen vigilancia reforzada en los límites de Coahuila y Nuevo León tras el enfrentamiento donde murió el policía estatal Mauro Flores. CORTESÍA

El elemento de la corporación no sobrevivió a las heridas resultado del enfrentamiento este martes con civiles armados en los límites de Coahuila y Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- El elemento de la Policía Estatal que resultó gravemente herido esta madrugada por arma de fuego durante el enfrentamiento registrado en los límites de Coahuila y Nuevo León, perdió la vida esta mañana tras no resistir las lesiones por impacto de bala.

El agente, identificado como Mauro Flores, participaba en un recorrido de vigilancia en el municipio de Candela cuando civiles armados abrieron fuego contra los elementos de seguridad.

Tras la agresión se registró un intercambio de disparos, en el que uno de los civiles armados fue abatido y el policía estatal resultó lesionado por impactos de arma de fuego

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/enfrentamiento-en-los-limites-de-coahuila-y-nuevo-leon-deja-un-presunto-delincuente-abatido-y-un-policia-estatal-herido-IF23048415

Tras la agresión se desplegó un operativo en la zona con la participación de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de reforzar la vigilancia en los límites con Nuevo León.

Esta mañana, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó sus condolencias por el fallecimiento de la policía estatal y reconoció el trabajo de los elementos que participaron en el operativo.

A través de sus declaraciones, el mandatario también felicitó a los cuerpos de seguridad por hacer frente a los civiles armados y defensor a Coahuila, destacando la actuación de las corporaciones encargadas de la seguridad en la entidad.

"Mis condolencias para los familiares de nuestro elemento que perdió la vida en este enfrentamiento defendiendo a nuestro estado, defendiendo a nuestra gente. Y es gracias a ellos, a nuestros elementos, a nuestras corporaciones, a la inversión que se hace en todos los sentidos, a que hay voluntad y hay coordinación, hoy vivimos en el estado más seguro de México.

https://vanguardia.com.mx/portada/home-destacadas/quien-es-graciela-dominguez-la-nueva-gobernadora-interina-de-sinaloa-LE23051497

"Vamos a estar muy al pendiente. Estamos en contacto con el Fiscal del Estado, con el Secretario de Seguridad Pública, con el personal operativo, con el Ejército Mexicano, con la Marina, que ya están todos ahí en el lugar", declaró el Gobernador esta mañana, después de un evento público en Piedras Negras, Coahuila.

El despliegue de vigilancia permanece reforzado en la región, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes por el enfrentamiento, la muerte del armado civil y el fallecimiento del elemento de la Policía Estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfrentamientos
Fallecimientos
Policía

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hermanos cuidándose la espalda

Hermanos cuidándose la espalda
true

Combate al tabaquismo: ¿lo estamos haciendo mal?
true

POLITICÓN: Huachicol fiscal en México preocupa a Texas, ¿cuándo repercutirá aquí?
VivaAeorobús amplió la capacidad que tiene su vuelo que conecta a Saltillo con CDMX.

Saltillo: Amplían capacidad en vuelos a CDMX y Cancún; no descartan cobro de estacionamiento
Activistas y familias iniciaron en Saltillo el Taller de Cruces Rosas como una forma de exigir justicia.

Familias de mujeres víctimas de feminicidio inauguran el Taller de Cruces Rosas frente a la Fiscalía de Coahuila
Sebastián García y Dafne Quintero aportaron una de las tres medallas de oro para Coahuila en la competencia por Equipos Mixtos de arco Compuesto.

Coahuila logra tres oros y ocho medallas en el World Archery México Championship 2026
Nina Ivanova en un centro de evacuación en Sloviansk, Ucrania. Ella y sus hijas se arriesgaron y emprendieron la marcha, como lo han hecho otros ucranianos antes que ellas a lo largo de la línea del frente.

A los 77 años, caminó 15 km bajo cielos llenos de drones para escapar del ‘infierno’
Se espera que la Reserva Federal pueda toma una decisión que afecte los precios de esta metal precioso si acepta o mantiene igual las tasas de interés.

Oro cotiza por encima de los 4 mil 600 dólares a comienzos de jornada semanal