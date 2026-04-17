Detienen y vinculan a proceso a hombre por abuso contra sus hijos, en Sabinas

De acuerdo con información oficial, la detención se llevó a cabo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Ezequiel “N”, quien fue ubicado en Sabinas, aunque los hechos que se le imputan ocurrieron en la comunidad de Rancherías, en el municipio de Múzquiz.

SABINAS, COAH.- Un hombre de 31 años fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado en contra de dos menores de edad en la Región Carbonífera de Coahuila , caso que se originó tras una denuncia presentada por la madre de las víctimas.

La intervención de las autoridades fue posible luego de que la madre de los menores acudiera a presentar la denuncia correspondiente ante instancias de protección, lo que permitió iniciar una carpeta de investigación y activar los protocolos legales en este tipo de delitos.

Las víctimas son una niña de nueve años y un niño de siete, ambos hijos del imputado. Por tratarse de menores de edad, las autoridades mantuvieron en reserva cualquier dato que pudiera comprometer su identidad, en apego a las disposiciones legales vigentes.

Tras su detención, el caso fue presentado ante un juez, quien durante la audiencia inicial determinó la vinculación a proceso del acusado por el delito de abuso sexual con la agravante de parentesco familiar. Como parte de las medidas cautelares, el hombre fue trasladado al Centro de Reinserción Social ubicado en Piedras Negras, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la Cuenca Carbonífera informó que el proceso legal sigue en curso y que se continuará con la integración de pruebas para sustentar la acusación ante la autoridad judicial.

Asimismo, se indicó que las víctimas ya reciben atención integral por parte de las instancias correspondientes, tanto en el ámbito médico como psicológico, con el objetivo de salvaguardar su bienestar.

En los próximos días, el proceso avanzará conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se definirán las siguientes etapas legales. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del imputado.

(Con información de medios locales)