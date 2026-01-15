Dos domicilios cateados dejan un detenido en Múzquiz; aseguran droga y un arma

Sabinas
/ 15 enero 2026
    Dos domicilios cateados dejan un detenido en Múzquiz; aseguran droga y un arma
    La coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales fortaleció el operativo contra delitos de alto impacto. FOTO: REDES SOCIALES

Los operativos simultáneos en colonias 28 de Noviembre y Azucenas se realizaron durante la madrugada, sin que se reportaran incidentes

MÚZQUIZ, COAH.– La madrugada de ayer miércoles 14 de enero de 2026, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron dos cateos simultáneos en el municipio de Múzquiz, logrando el aseguramiento de narcóticos y un arma de fuego, así como el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Los operativos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en la colonia 28 de Noviembre y la colonia Azucenas, donde elementos municipales, estatales y federales ingresaron a los inmuebles bajo mandatos judiciales previamente emitidos. Durante las diligencias, se detuvo a una persona relacionada con investigaciones por delitos contra la salud.

En los inmuebles cateados, las autoridades aseguraron diversas cantidades de narcótico con características de metanfetamina, conocido como “cristal”, además de un arma de fuego. Los operativos se desarrollaron sin incidentes, siguiendo protocolos de seguridad y vigilancia para garantizar la integridad de los intervinientes y vecinos de la zona.

La Fiscalía General del Estado indicó que estas acciones forman parte de investigaciones en curso y que se continúa con la recopilación de evidencia y la identificación de posibles responsables adicionales. No se dieron a conocer más detalles sobre la identidad del detenido ni la cantidad exacta de droga asegurada.

Los operativos simultáneos refuerzan la estrategia de coordinación interinstitucional en la Región Carbonífera, en la que participan autoridades municipales, estatales y federales para combatir delitos de alto impacto y el narcomenudeo. Este tipo de despliegues busca disminuir la incidencia delictiva y aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad en Múzquiz.

Con estas acciones, la Fiscalía de Coahuila reafirma su compromiso con la seguridad pública y la aplicación de la ley, siguiendo las órdenes judiciales y manteniendo operativos enfocados en la prevención y combate del narcotráfico y otros delitos en la entidad. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en los hechos.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

