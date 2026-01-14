Localizan a mujer sin vida en departamentos de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.— El hallazgo de una mujer sin vida al interior de unos departamentos generó la movilización de corporaciones de seguridad e investigación en Ciudad Acuña. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas que originaron su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) atendieron el aviso de una persona sin signos vitales dentro de un inmueble ubicado sobre la calle Amado Gutiérrez, en su cruce con la calle Guerrero, en un sector donde se localiza una cadena comercial y diversas viviendas.

Al arribar al sitio señalado, los agentes confirmaron que en el interior de uno de los departamentos se encontraba el cuerpo de una persona del sexo femenino. El lugar fue asegurado de inmediato para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y evitar la alteración de posibles indicios relacionados con el hecho.

Hasta el cierre de la información disponible, no se han proporcionado datos generales de la mujer, como su edad, nombre o procedencia. Tampoco se ha informado de manera oficial si el cuerpo presentaba huellas visibles de violencia o si existían indicios que permitieran establecer una línea clara sobre la causa de la muerte.

Tras la confirmación del deceso, personal especializado realizó las acciones iniciales de investigación en el lugar, como parte del protocolo que se sigue en este tipo de casos. El área permaneció bajo resguardo mientras se llevaban a cabo las revisiones necesarias dentro del inmueble donde ocurrió el hallazgo.

Posteriormente, el cuerpo fue asegurado para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios correspondientes con el objetivo de determinar la causa del fallecimiento. Este procedimiento es clave para establecer si la muerte fue de origen natural, accidental o si se derivó de un hecho violento.

Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para integrar todos los datos recabados en el sitio y continuar con las indagatorias. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles responsables relacionados con este hecho.

El caso permanece bajo investigación y se espera que conforme avancen las diligencias se pueda contar con información oficial que permita esclarecer lo ocurrido, así como confirmar la identidad de la mujer localizada sin vida en estos departamentos de Ciudad Acuña.

(Con información de La Voz)