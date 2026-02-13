Enfrentamiento en Juárez deja detenidos y camioneta asegurada

JAÁREZ, COAH.- Un operativo en la franja limítrofe entre Coahuila y Nuevo León derivó en un enfrentamiento armado y la detención de varios presuntos integrantes del crimen organizado. Los hechos se registraron la tarde del jueves 12 de febrero, a la altura del municipio de Juárez, en una zona considerada estratégica por su conexión interestatal.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, elementos de la Policía de Acción y Reacción detectaron el intento de ingreso de un grupo de civiles armados hacia territorio coahuilense. La intervención desencadenó un intercambio de disparos en el área limítrofe, sin que hasta el momento se hayan detallado personas lesionadas.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a hermanos mayores en casa insalubre en Monclova

Como resultado de la movilización, fueron asegurados varios presuntos responsables, aunque la cifra exacta no ha sido precisada. En el sitio también se decomisó una camioneta tipo Yukon en color blanco, presuntamente vinculada con los hechos.

La unidad fue retirada bajo un dispositivo de seguridad reforzado y trasladada a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal en Sabinas. El convoy estuvo integrado por elementos de la propia corporación y de la Policía de Acción y Reacción, quienes escoltaron el vehículo durante el trayecto.