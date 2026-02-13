Enfrentamiento en Juárez deja detenidos y camioneta asegurada

Sabinas
/ 13 febrero 2026
    Enfrentamiento en Juárez deja detenidos y camioneta asegurada
    La unidad asegurada fue trasladada bajo fuerte dispositivo a Sabinas. REDES SOCIALES

Fuerzas estatales frenaron el ingreso de presuntos delincuentes en los límites de Coahuila y Nuevo León

JAÁREZ, COAH.- Un operativo en la franja limítrofe entre Coahuila y Nuevo León derivó en un enfrentamiento armado y la detención de varios presuntos integrantes del crimen organizado. Los hechos se registraron la tarde del jueves 12 de febrero, a la altura del municipio de Juárez, en una zona considerada estratégica por su conexión interestatal.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, elementos de la Policía de Acción y Reacción detectaron el intento de ingreso de un grupo de civiles armados hacia territorio coahuilense. La intervención desencadenó un intercambio de disparos en el área limítrofe, sin que hasta el momento se hayan detallado personas lesionadas.

Como resultado de la movilización, fueron asegurados varios presuntos responsables, aunque la cifra exacta no ha sido precisada. En el sitio también se decomisó una camioneta tipo Yukon en color blanco, presuntamente vinculada con los hechos.

La unidad fue retirada bajo un dispositivo de seguridad reforzado y trasladada a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal en Sabinas. El convoy estuvo integrado por elementos de la propia corporación y de la Policía de Acción y Reacción, quienes escoltaron el vehículo durante el trayecto.

$!Elementos de Acción y Reacción participaron en la intervención armada.
Elementos de Acción y Reacción participaron en la intervención armada. REDES SOCIALES

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre el armamento asegurado, limitándose a confirmar las detenciones y el decomiso del vehículo.

El punto donde ocurrió la confrontación es considerado de vigilancia prioritaria por su cercanía con los límites estatales, lo que ha motivado operativos constantes para impedir el desplazamiento de células delictivas entre entidades.

La situación generó despliegue de patrullas en la zona y tensión momentánea entre conductores que transitaban por el área. Posteriormente, la circulación fue restablecida bajo supervisión policial.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento ocurrido en esta franja limítrofe entre ambos estados.

(Con información de medios locales)

