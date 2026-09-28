Familiares conmemoraron 18 años de la incursión independiente a Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas

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    Familiares conmemoraron 18 años de la incursión independiente a Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas
    Delegaciones sindicales y representantes del Partido Comunista se reunieron para recordar la acción independiente y respaldar a las familias de los mineros de Pasta de Conchos. ARCHIVO

Viudas, trabajadores y representantes sindicales conmemoraron la entrada a la mina del 28 de septiembre de 2008

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.— La exigencia de recuperar a los trabajadores que permanecen en Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, marcó la conmemoración del 18 aniversario de la incursión independiente a la mina, realizada el 28 de septiembre de 2008.

Viudas, familiares, mineros y representantes sindicales recordaron aquella entrada al yacimiento para conocer sus condiciones y reclamar la recuperación de los cuerpos.

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Durante la ceremonia se informó que se han recuperado restos de 36 trabajadores y que continúa pendiente la extracción de otros 27. El dato coincide con el balance difundido en julio de 2026 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entonces registraba 31 mineros identificados y 28 entregados a sus familias.

La explosión del 19 de febrero de 2006 causó la muerte de 65 trabajadores. Dos cuerpos fueron recuperados en las primeras labores, por lo que quedaron 63 en el interior. Esa diferencia explica el universo sobre el que se reportan los avances de la recuperación actual, a más de 20 años de la tragedia.

El ingreso de 2008 ocurrió en medio de la exigencia de las familias de reanudar la búsqueda. La cobertura periodística de aquellos días documentó que viudas y familiares entraron por sus propios medios y cuestionaron los argumentos de la empresa y las autoridades sobre la imposibilidad de rescatar los cuerpos.

La conmemoración fue coordinada por Fernando Acosta Esquivel, dirigente del Partido Comunista, quien destacó la persistencia de las familias. Asistió Javier Martínez Valadez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero en Coahuila, en representación de Napoleón Gómez Urrutia.

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Las viudas Elizabeth Castillo Rábago y Tomasita Martínez agradecieron el apoyo sindical. También participaron integrantes de las secciones 312, de Minera La Encantada; 327, de Frontera; 31 y 303, además de la 147, representada por exobreros de Altos Hornos de México.

El encuentro mantuvo como demanda central completar la recuperación de los trabajadores que aún permanecen en la mina.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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