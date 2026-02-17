Hallan sin vida a adulto mayor en Múzquiz; suma la región su cuarto suicidio del año

MÚZQUIZ, COAH.– La Fiscalía General del Estado confirmó el cuarto suicidio registrado en la Región Carbonífera durante 2026. La víctima, un hombre de 68 años identificado como Francisco “N”, fue localizado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Morelos del municipio de Múzquiz.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor se encontraba solo en la vivienda al momento de los hechos. Autoridades indicaron que el hombre utilizó un objeto para suspenderse en el exterior de su casa, lo que provocó su muerte. El hallazgo fue reportado por un vecino, quien alertó a las autoridades.

