Hallan sin vida a adulto mayor en Múzquiz; suma la región su cuarto suicidio del año
Las autoridades mantienen contacto con familiares de la víctima para brindar acompañamiento psicológico tras el suceso
MÚZQUIZ, COAH.– La Fiscalía General del Estado confirmó el cuarto suicidio registrado en la Región Carbonífera durante 2026. La víctima, un hombre de 68 años identificado como Francisco “N”, fue localizado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Morelos del municipio de Múzquiz.
De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor se encontraba solo en la vivienda al momento de los hechos. Autoridades indicaron que el hombre utilizó un objeto para suspenderse en el exterior de su casa, lo que provocó su muerte. El hallazgo fue reportado por un vecino, quien alertó a las autoridades.
TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: chofer del tráiler queda en libertad tras accidente que cobró la vida de un motociclista
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y documentaron el suceso. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al adulto mayor a privarse de la vida.
El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, señaló que las causas del hecho aún no han sido determinadas y que el personal mantiene contacto con los familiares para brindar acompañamiento y apoyo psicológico. Se subrayó que cada incidente de este tipo representa una tragedia que afecta no solo a la familia directa, sino también al entorno social de la comunidad.
Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la atención psicológica, especialmente en personas con cuadros de depresión, aislamiento o factores de riesgo asociados a la edad. Se exhorta a la población a utilizar los servicios disponibles, incluyendo la línea de vida y los módulos de apoyo de la Fiscalía, así como mantener comunicación constante con familiares y vecinos para detectar a tiempo situaciones de riesgo.
(Con información de medios locales)