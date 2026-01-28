Hallan sin vida a adulto mayor tras días sin ser visto en Palaú

Sabinas
/ 28 enero 2026
    Hallan sin vida a adulto mayor tras días sin ser visto en Palaú
    La vivienda ubicada en el cruce de Francisco Márquez y Morelos fue resguardada durante las diligencias. FOTO: ARCHIVO

La ausencia del adulto mayor durante varios días alertó a vecinos y familiares, quienes solicitaron la intervención de las autoridades

MÚZQUIZ, COAH.- El hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor al interior de su domicilio movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad en la Villa de Palaú, luego de que vecinos y familiares reportaran que el hombre tenía varios días sin ser visto.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Márquez y Morelos, en el barrio Dos y Medio, donde residía solo el ahora fallecido. La preocupación surgió cuando personas cercanas notaron su ausencia prolongada, una situación que consideraron inusual debido a que solía ser visto con regularidad en su domicilio.

Ante la falta de respuesta a llamadas telefónicas y la imposibilidad de establecer contacto directo, familiares solicitaron el apoyo de las autoridades para verificar la situación. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal de Seguridad Pública y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ingresaron al inmueble para realizar la revisión correspondiente.

Tras la inspección inicial, se confirmó que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales. La persona fue identificada como Jesús Arturo ¨N¨, de 79 años de edad, quien era pensionado y vivía solo desde hacía tiempo, de acuerdo con información recabada en el sitio.

Durante la revisión del domicilio no se detectaron indicios visibles de violencia ni señales de que se hubiera cometido algún delito, por lo que de manera preliminar se consideró que el fallecimiento pudo haber ocurrido por causas naturales, posiblemente relacionadas con padecimientos de salud.

El área fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de la Agencia de Investigación Criminal, que llevó a cabo una inspección ocular como parte del protocolo. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley, procedimiento que permitirá establecer de manera oficial la causa del fallecimiento y descartar cualquier otra circunstancia.

(Con información de medios locales)

