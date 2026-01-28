Camión invade carril y deja motociclista grave en Monclova

Monclova
28 enero 2026
    Camión invade carril y deja motociclista grave en Monclova
    La motocicleta Honda terminó severamente dañada luego de ser impactada por la pesada unidad. FOTO: REDES SOCIALES

El impacto provocó que la motocicleta y su conductor quedaran atrapados bajo el camión, generando momentos de tensión entre vecinos y automovilistas

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado la tarde del martes sobre la avenida Estadio, a la altura de la colonia San Salvador, en el que participó un camión de carga que presuntamente le quitó el derecho de paso, en Monclova.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta Honda color rojo se desplazaba con dirección al norte del municipio por el carril izquierdo de la vialidad. De manera simultánea, a su costado circulaba un camión Ford Super Duty color blanco, perteneciente a la empresa Recicladora JR.

Al llegar al cruce con la calle Rosa María Alvarado, el chofer del camión realizó una maniobra de giro hacia la izquierda sin verificar el flujo vehicular, lo que provocó que se atravesara en el trayecto del motociclista. La acción derivó en un fuerte impacto contra la caja de la pesada unidad.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta y su vehículo quedaron atrapados debajo del camión, lo que generó momentos de tensión entre automovilistas y vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia.

El lesionado fue identificado como Mauro “N”, de 26 años de edad, vecino de la colonia Rosita y de oficio lavador. A consecuencia del impacto, presentó diversos golpes, principalmente en la cabeza, además de lesiones visibles en el rostro.

De acuerdo con la información disponible, el casco de seguridad que portaba el joven se rompió debido a la fuerza del impacto, quedando fragmentos de plástico incrustados en la zona de la barbilla, situación que obligó a una atención prehospitalaria inmediata.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar para brindarle atención en el sitio. Debido a la gravedad de las lesiones, el motociclista fue trasladado de urgencia al hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para una valoración más completa.

Elementos de las corporaciones correspondientes tomaron conocimiento del accidente y procedieron con el aseguramiento del conductor del camión, quien fue detenido para responder por las lesiones causadas y los daños materiales derivados del percance.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona, mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

(Con información de medios locales)

