Impulsan ‘Aplícate’ para apoyar a adolescentes en Nueva Rosita

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Impulsan ‘Aplícate’ para apoyar a adolescentes en Nueva Rosita
    Seguridad Pública de San Juan de Sabinas promueve el acompañamiento a jóvenes con problemas de conducta a través del programa ‘Aplícate’. CORTESÍA

Seguridad Pública anunció un esquema de terapia y servicio comunitario para adolescentes con problemas de conducta o adicciones

NUEVA ROSITA, COAH.- Con 20 jóvenes interesados durante su primera etapa de difusión, la Dirección de Seguridad Pública de San Juan de Sabinas promueve “Aplícate”, un programa que contempla 18 sesiones psicológicas y físicas para adolescentes con problemas de adicciones o conducta, además de servicio comunitario.

La oficial Beatriz Ariana Carrera Aza, coordinadora de Proximidad Social, informó que el registro se realiza mediante una plataforma digital a la que se accede con un código QR. Para recibir acompañamiento psicológico se requiere la aceptación del adolescente y el consentimiento de sus padres.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos

La convocatoria se llevó a secundarias y preparatorias mediante folletos distribuidos por policías municipales. La iniciativa también busca incorporar a adolescentes que incurren o reinciden en faltas administrativas, como alterar el orden o consumir sustancias en la vía pública.

El esquema se promueve en el marco de “Vive libre sin drogas” y combina la atención psicológica con actividades orientadas a modificar conductas y favorecer la participación comunitaria.

“Aplícate” también tiene presencia en otros municipios de Coahuila. En Monclova, la Dirección de Proximidad Social y la Unidad de Integración Familiar mantienen coordinación con secundarias para canalizar a estudiantes que requieren acompañamiento.

En mayo, la titular de esas áreas, Tania Ibarra, informó que la participación había pasado de 80 a 102 jóvenes en 10 días. Explicó que el ingreso y egreso son continuos y que algunos adolescentes permanecen por voluntad propia al encontrar atención y apoyo.

Presentan ‘CONTIGO’, plataforma digital para la prevención y seguimiento del suicidio en Saltillo

En ese municipio, las actividades incluyen orientación sobre prevención del delito, justicia cívica y ciberseguridad, con información sobre las consecuencias de las conductas de riesgo.

A escala estatal, la Secretaría de Seguridad Pública incluye “Aplícate” entre sus intervenciones especializadas para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o conflicto con la ley. Estas acciones forman parte del trabajo de proximidad social y prevención del delito, junto con la coordinación municipal y la identificación de factores de riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Policía
Programas Sociales

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos milagroso

Santos milagroso
true

‘Tumba’ Ricardo Mejía entrega de carbón en CFE
true

POLITICÓN: Tras resultados del Rodeo Saltillo, ahora Manolo Jiménez pide propuestas a críticos

El poste cayó por completo tras el choque registrado sobre el bulevar Saltillo, con dirección a la calle Reynosa.

Derriba estudiante un poste de concreto tras quedarse dormido en Saltillo; se dirigía al ITS
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará mil 270 elementos para reforzar la vigilancia y la vialidad durante Halloween y Día de Muertos.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos
La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpó a Estados Unidos y a SpaceX de los problemas, que persistieron durante la mayor parte de la semana pasada.

Elon Musk optó por restringir el acceso de Ucrania a Starlink sin consultar a Trump
La inteligencia artificial y su creciente infraestructura física se han convertido en parte de la campaña electoral de demócratas y republicanos de cara a las legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

La IA entra como un factor electoral incómodo en EU entre recelo social y las donaciones