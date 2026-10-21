Impulsan ‘Aplícate’ para apoyar a adolescentes en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con 20 jóvenes interesados durante su primera etapa de difusión, la Dirección de Seguridad Pública de San Juan de Sabinas promueve “Aplícate”, un programa que contempla 18 sesiones psicológicas y físicas para adolescentes con problemas de adicciones o conducta, además de servicio comunitario. La oficial Beatriz Ariana Carrera Aza, coordinadora de Proximidad Social, informó que el registro se realiza mediante una plataforma digital a la que se accede con un código QR. Para recibir acompañamiento psicológico se requiere la aceptación del adolescente y el consentimiento de sus padres.

La convocatoria se llevó a secundarias y preparatorias mediante folletos distribuidos por policías municipales. La iniciativa también busca incorporar a adolescentes que incurren o reinciden en faltas administrativas, como alterar el orden o consumir sustancias en la vía pública. El esquema se promueve en el marco de “Vive libre sin drogas” y combina la atención psicológica con actividades orientadas a modificar conductas y favorecer la participación comunitaria. “Aplícate” también tiene presencia en otros municipios de Coahuila. En Monclova, la Dirección de Proximidad Social y la Unidad de Integración Familiar mantienen coordinación con secundarias para canalizar a estudiantes que requieren acompañamiento. En mayo, la titular de esas áreas, Tania Ibarra, informó que la participación había pasado de 80 a 102 jóvenes en 10 días. Explicó que el ingreso y egreso son continuos y que algunos adolescentes permanecen por voluntad propia al encontrar atención y apoyo.

En ese municipio, las actividades incluyen orientación sobre prevención del delito, justicia cívica y ciberseguridad, con información sobre las consecuencias de las conductas de riesgo. A escala estatal, la Secretaría de Seguridad Pública incluye “Aplícate” entre sus intervenciones especializadas para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o conflicto con la ley. Estas acciones forman parte del trabajo de proximidad social y prevención del delito, junto con la coordinación municipal y la identificación de factores de riesgo.